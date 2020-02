Ben Affleck biondo platino per il film “The last duel” di Ridley Scott

Nelle ultime foto rubate sul set del film che sta girando in questi giorni, Ben Affleck è davvero irriconoscibile!

L’attore hollywoodiano è impegnato nelle riprese dell’ultimo lavoro di Ridley Scott The last duel ambientato nel 1300. Per esigenze di scena Affleck ha sconvolto il suo look mostrandosi con un pizzetto ben curato ed un taglio di capelli retrò e dal colore biondo platino.

Sul set francese insieme a Ben sono stati intercettati anche i colleghi Matt Damon, con la medesima capigliatura vintage, e Adam Driver che invece si è mostrato con una chioma lunga e selvaggia.

Il film, scritto da Affleck e Damon, riprende la vera storia del cavaliere Jean de Carrouges, ciambellano del duca Pietro II d’Alençon. Nel lungometraggio il protagonista, interpretato da Ben, si separa dall’amico fraterno Le Gris, che è Driver, per andare in guerra.

Al suo ritorno troverà Le Gris accusato di aver violentato sua moglie Marguerite e quindi, per ordine di re Carlo VI, i due avranno l’obbligo di scontrarsi in un “duello di Dio“: chi resterà in vita per intercessione della volontà divina sarà assolto dal punto di vista giudiziario.

Le riprese sono cominciate da poco a Sarlat, in Francia, e quindi bisognerà aspettare per l’uscita del film nelle sale. Il lancio è previsto per Natale in America e per Gennaio 2021 in Italia.