Ben Affleck vorrebbe una relazione seria dopo il divorzio da Jennifer Garner

Ben Affleck ha raccontato di volere una relazione seria e impegnativa dopo il divorzio da Jennifer Garner. Nei giorni scorsi l’attore aveva raccontato al Times che la separazione dalla moglie è il suo più grande rimpianto. Ora, ai microfoni di Good Morning America, si dice pronto a un nuovo amore, che richieda finalmente per lui un impegno serio.

Infatti l’attore, che ha lasciato il ruolo di Batman per i suoi problemi di alcolismo, ha ammesso che la sua dipendenza ha spezzato il cuore della moglie. Jennifer Garner, madre dei loro tre figli, ha cercato di aiutarlo in tutti i modi, ma la separazione era inevitabile.

Intervistato da Diane Sawyer di Good Morning America Ben Affleck ha detto come si vede tra cinque anni. “Vorrei essere di nuovo innamorato, in una relazione seria e che mi impegni quotidianamente. Ovviamente sobrio e felice“.

I problemi con l’alcool stavano per costargli anche la carriera, per questo ha deciso di lasciare ruoli importanti per curarsi. Ovviamente la forza è arrivata anche per il bene dei tre figli, Violet, Seraphina e Samuel.

“Oltre a una relazione sana, stabile e amorevole, potrei poter passare molto più tempo con i miei figli” ha infatti aggiunto Ben. “Vorrei aver recitato in film che mi piacciano davvero, e averne diretti almeno due. Ecco come mi vedo tra cinque anni“.

“Sono fortunatissimo perché ho tre figli meravigliosi che amo da morire. Li accompagno al cinema, a scuola e persino in chiesa, è una cosa molto importante per Jennifer. Per questo ci vado anche da solo a volte, e comincia a piacermi.“.

Ben Affleck tornerà al cinema a marzo con il suo nuovo lungometraggio, The Way Back – Tornare a vincere, che racconta proprio di una seconda possibilità per un ex allenatore di basket.