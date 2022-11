Benedetta Parodi e Fabio Caressa, la regola del pigiama per un matrimonio duraturo

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie più longeve della televisione. Piemontese lei, romano verace lui, si conoscono nel 1997 alla mensa della vecchia Telepiù, l’emittente televisiva dalla quale è nata Sky. Si piacciono subito ma il primo appuntamento è un piccolo disastro, scelgono di andare al cinema a vedere Romeo e Giulietta con Leonardo Di Caprio. Lei ne rimane estasiata, lui vorrebbe scappare prima dell’inizio del film. Dopo un mese vanno a vivere insieme, anzi è Benedetta Parodi a trasferirsi dal futuro marito: “In realtà, andai ad abitare da lui solo perché vivevo con due studentesse, era estate, dovevamo lasciare la casa, dissi: mi fermo un paio di mesi da te”.

Dopo qualche tempo decidono di sposarsi ma attenzione, alla coppia non piace l’eccessivo romanticismo! Nessuna proposta particolare quindi ma un semplice “Ci sposiamo?” da parte del giornalista sportivo e un “Sì, dai” come risposta da parte della conduttrice di Bake Off Italia. Non sono tipi da tramonti e baci ma Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno la straordinaria capacità di vivere senza mai perdere di vista l’altro, condividendo problemi, ideali e passioni, senza per questo rinunciare ai propri spazi. Tre anni fa hanno rinnovato la promessa di matrimonio alle Maldive, davanti a Matilde, Eleonora e Diego, i tre figli della coppia.

Il segreto di questo matrimonio felice? Una regola, anzi due! La prima è quella del pigiama. La coppia ha giurato solennemente di non mettere mai la tuta o il pigiama in casa. Negli anni però Parodi ha derogato alla norma e qualche volta la tuta la indossa. Ci prova anche Caressa a dire la verità però: “Poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra”. La seconda regola di questo matrimonio invece risponde a un semplice imperativo: “Sgasati”. Se uno dei due tende al divismo in seguito ai successi professionali, l’altro prontamente lo tira giù dal piedistallo!