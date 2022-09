Benedetta Parodi, viaggio negli States per i suoi 50 anni

Nei giorni scorsi Benedetta Parodi ha organizzato un mega party per i festeggiare i suoi 50 anni. La donna in realtà ha raggiunto questo traguardo così importante il 6 agosto, data nella quale era in vacanza con tutta la sua famiglia in Sardegna. Per questo motivo ha deciso di festeggiare con i suoi amici una volta tornata a Milano. La famosa conduttrice ha scelto la Franciacorta come location e un frizzante abito fucsia come outfit per la serata. Bella e in gran forma, la donna ha spento le candeline su una torta realizzata da Ernst Knam.

Il party ha messo a tacere anche le voci su una presunta lite avvenuta tra Parodi e Damiano Carrara, presente all’evento in compagnia della moglie Chiara Maggenti. Durante la serata non sono mancate le foto di rito con il fratello Roberto e la sorella Cristina Parodi. Il taglio della torta invece è stato accompagnato da una tenera dedica da parte di Fabio Caressa, con cui la conduttrice di Bake Off Italia è sposata da 23 anni. Dopo l’evento, Benedetta Parodi ha preso un volo per gli Stati Uniti, direzione California: un viaggio da sogno che la donna si è concessa per lavoro ma soprattutto per passione!

Su Instagram Benedetta Parodi ha raccontato dell’arrivo all’aeroporto di Los Angeles, tra gli effetti del jet lag e della fame, e di quello successivo alla spiaggia di Manhattan Beach. La donna si è detta entusiasta della temperatura, del profumo dell’oceano e della luce capace di regalare un’energia incredibile. Parodi ha mostrato ai suoi follower la spiaggia dove negli anni ’90 è stato girato Baywatch, il celebre telefilm con protagonisti Pamela Anderson e DavidHasselhoff, e ha anche inquadrato uno dei bagnini di Manhattan Beach, definendolo decisamente carino!