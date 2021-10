Come ogni venerdì, su Real Time torna l’appuntamento con Bake Off Italia. Gli aspiranti pasticceri si sfidano a colpi di torte per superare le temutissime prove di ogni puntata, e per conquistare l’ambito grembiule blu. Anche per l’edizione 2021, i giudici sono sempre loro: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. La padrona di casa, da ormai nove anni, è Benedetta Parodi. Ecco cinque cose che forse non sapete su di lei.

Nel 2008 ha raggiunto il successo con la rubrica di cucina di Studio Aperto, Cotto e Mangiato, in cui in pochi minuti preparava ricette sempre nuove. Tutti conoscono il famoso claim, “cotto e mangiato” appunto, con cui Benedetta concludeva ogni puntata. Quello che in pochi sanno è che la frase che l’ha resa famosa è stata un’idea del marito Fabio Caressa. Secondo lui, infatti, era necessario trovare qualcosa che si fissasse nella testa degli spettatori, come uno slogan. Ha incontrato per la prima volta Caressa quando lui lavorava per Telepiù, mentre lei era una giovane stagista della redazione. In un’intervista a Vanity Fair, il commentatore aveva raccontato: “L’ho invitata a uscire un paio di volte, all’inizio ha fatto un po’ di resistenza. Dopo la prima uscita, Biscardi ci ha incrociato in corridoio. Non stavamo chiacchierando, siamo solo passati uno al fianco dell’altra. E dopo un po’ mi ha detto: “Che fai, esci con la Parodina?” Ci aveva visto giusto”. Nel 2011 Benedetta ha lasciato Italia 1 per approdare a La7 con un programma tutto suo, I menu di Benedetta. Pare però che il passaggio da una rete all’altra non sia stato del tutto tranquillo. La conduttrice, infatti, aveva polemizzato con la rete Mediaset, giustificando il suo abbandono sostenendo che non le fosse stato dato abbastanza spazio e che mancassero le proposte dedicate a lei. In un secondo momento, poi, Mediaset ha oscurato tutti i suoi contenuti di Cotto e Mangiato. Oltre che essere una brava cuoca e un volto noto della televisione, Benedetta Parodi è anche scrittrice. Dai suoi programmi di cucina, infatti, trae ben 17 libri, quasi tutti diventati best seller. Ma non solo: è autrice anche di una serie di tre libri di favole per bambini, intitolata Le fate a metà. Molti dei suoi followers la paragonano ad un’altra Benedetta famosa per le sue doti ai fornelli, Benedetta Rossi. Sono entrambe molto dotate, ma il pubblico percepisce una differenza nello stile e nei modi delle due cuoche: più raffinata una, più casalinga l’altra.