In perfetta atmosfera natalizia, Benedetta Parodi è volata in Lapponia con la famiglia, per concedersi una vacanza decisamente invernale. Con -15 gradi, la conduttrice di Bake Off Italia è al circolo polare artico, fra distese di neve e aurore boreali.

Ogni emozionante momento del viaggio è stato condiviso da lei sul suo profilo Instagram, nel quale sono spuntate diverse fotografie che la ritraggono insieme al marito Fabio Caressa e ai loro tre figli: Matilde (18 anni), Eleonora (16 anni) e Diego (12 anni).

Uno scatto, in particolare, ha colpito i follower. Quello che la vede intenta in un giro in slitta – rigorosamente trainata da renne – in compagnia della primogenita, Matilde Caressa.

Madre e figlia si mostrano infreddolite ma sorridenti, sotto strati e strati di indumenti termici indossati per ripararsi dalle rigide temperature del paesaggio innevato circostante. In primo piano, il muso della renna incaricata di trainare lo slittino a due posti sul quale entrambe sono sedute per fare un tour dei boschi. Altre bellissime renne compaiono attorno a loro e contribuiscono a rendere il momento magico e indimenticabile.

Parodi è sposata con il direttore di Sky Sport da oltre 20 anni e, insieme, hanno formato una famiglia molto unita. Ogni momento del viaggio è stato documentato da entrambi e condiviso con i fan: il giro in slitta con le renne, il giro in slitta con gli husky, l’aurora boreale e l’immancabile gita al villaggio di Babbo Natale.