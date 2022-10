Bianca Atzei, pancione e paillettes per il ritorno sui palco

Di giorno comode e confortevoli tute comfy-chic, di notte il fascino e lo scintillio seducente delle pailletes: Bianca Atzei non rinuncia ad apparire più bella che mai sul palco e nella vita di tutti i giorni! La giovane cantante sarda aspetta un bambino dal compagno Stefano Corti ma ha deciso di lasciare nell’armadio gli abiti premaman a favore di outfit in versione cozy nella vita di tutti i giorni e deliziosamente glamour nelle occasioni speciali, come il recente ritorno sul palco.

Dai pantajazz a costine abbinati a pull e crop top alla raffinatezza di una jumpsuit firmata Le Twins che accarezza ed esalta il pancione: Bianca Atzei non ne sbaglia una! La tuta, taglio dritto e profondo scollo a V sia davanti che dietro, è impreziosita da una scintillante cascata di paillettes che illuminano e rendono ancora più raggiante la futura mamma che su Ig ha dedicato delle parole bellissime al piccolo: “Qui si continua a cantare. La mia felicità nel sentire i tuoi battiti mentre canto. E continuerò a cantare perché ti sento forte ogni volta che sono sul palco. E questo mi fa sentire viva, forte e piena d’amore”. L’outfit è stato completato da un paio di sandali color argento e dalla scelta di lasciare i capelli sciolti sulle spalle.

Bianca Atzei e Stefano Corti non hanno ancora rivelato il sesso del bambino. Quello che sappiamo con certezza è che la gravidanza procede a gonfie vele e che la coppia non vede l’ora di stringere tra le braccia il piccolo. Sembrano ormai lontani i giorni dolorosi seguiti all’aborto spontaneo della cantante, avvenuto nell’autunno 2021. A luglio di quest’anno Corti e Atzei hanno dato l’annuncio della nuova gravidanza sui social con una foto accompagnata da una dolcissima dedica: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”.