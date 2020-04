Billie Eilish scoraggiata per le continue critiche al suo corpo

Nonostante sia una delle più giovani e promettenti rivelazioni della musica pop ed abbia vinto ben cinque Grammy Awards, Billie Eilish continua ad essere presa di mira dagli haters che non perdono occasione di insultarla per il suo aspetto fisico.

In uno dei suoi ultimi concerti all’AmericanAirlines Arena di Miami, la giovane artista aveva addirittura deciso di spogliarsi e rimanere in reggiseno lanciando una dichiarazione contro il body shaming: “Se mi vesto comoda non sono una nuda. Se scopro uno strato sono una prostituta. Anche se non avete mai visto il mio corpo lo giudicate e giudicate me per esso. Perché? Abbiamo pregiudizi sugli altri basati sulla loro taglia“.

Billie ha ripreso l’argomento in un’intervista per la rivista britannica Dazed dichiarando di essere completamente scoraggiata per aver ricevuto ulteriori offese e insulti dopo aver pubblicato alcune immagini in cui appare in bikini in una vacanza alle Hawaii: “Ho visto commenti del tipo: ‘Come osa parlare di non voler essere sessualizzata e indossare questo’. Altri ancora dicevano: ‘Non mi piace perché appena ha compiuto 18 anni è diventata una putt***a’. Ragazzi non posso vincere, non posso“.

La popstar non ha mai fatto segreto del rapporto tormentato con il suo corpo tanto da indossare sempre t-shirt oversive e jeans larghi: “L’unica ragione per cui indossavo abiti oversize era perché odiavo il mio corpo. C’è stato un momento l’anno scorso in cui quando ero nuda non riconoscevo il mio corpo perché non lo guardavo da un po’. A volte lo guardavo e mi chiedevo a chi appartenesse. Non è che ora mi piaccia, ma è un po’ più ok per me“.

La Eilish ha concluso difendendo la sua libertà di espressione anche nell’abbigliamento: “Le persone mi dicono: ‘Sei cambiata. Come osi fare quello a cui ti sei sempre ribellata?’. Io non mi sono ribellata a niente, davvero. Mi vesto come voglio, se ci sono giorni in cui mi sento bene con la mia pancia giro a pancia di fuori. Dovrei avere il diritto di farlo“.