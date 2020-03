Billie Eilish viaggia con la mascherina ma abbraccia una fan in aeroporto

Nonostante le misure precauzionali adottate in tutto il mondo per limitare il contagio da coronavirus, Billie Eilish ieri si è lasciata andare ad un affettuoso abbraccio con una sua fan.

La popstar ha viaggiato con una mascherina chirurgica in aereo ma, una volta atterrata al Miami International Airport, non ha potuto fare a meno di abbracciare un’ammiratrice che la aspettava impaziente. D’altronde Billie è abituata a riservare gesti di grande affetto nei confronti dei suoi fan, anche se in questo caso non ha rispettato quella distanza di sicurezza che è fortemente consigliata.

Solo qualche settimana fa la giovane artista aveva dimostrata lo stesso affetto a Marissa, un’altra sua grande ammiratrice invitata a Capital Radio. Durante l’intervista radiofonica la ragazza, che si prende cura della madre malata, ha voluto elogiare Billie e il potere terapeutico della sua musica: “La sua musica mi ispira, ogni volta che sono depressa o che ho avuto una lunga giornata, vado nella mia stanza, mi sdraio sul letto e metto a tutto volume le sue canzoni. […] Ho visto le sue interviste e so che ha avuto una vita difficile quando è diventata famosa, siamo persone molto diverse e abbiamo vite molto diverse, ma posso relazionarmi con lei così tanto“.

La popstar, commossa da tanto affetto, ha voluto fare una sorpresa in diretta presentandosi di persona nel bel mezzo dell’intervista. Ovviamente Marissa non poteva essere più contenta e si è lasciata andare ad un lungo abbraccio con il suo idolo.