Black Friday 2020: le occasioni di shopping da prendere al volo

È il momento di approfittare di promozioni convenienti, di farsi un regalo o di iniziare a pensare a quelli di Natale perché è in arrivo il Black Friday MediaWorld 2020 con tante proposte tecnologiche per la casa e per il tempo libero.

In occasione di questa giornata di sconti, il colosso dell’elettronica lancia una serie di offerte lampo imperdibili su tantissimi prodotti, dalle asciugatrici agli apparecchi Dyson, da smartphone, iPhone, cuffie wireless e smartwatch a televisori e notebook.

Cos’è e data del Black Friday 2020

La tradizione del Black Friday come giornata di shopping arriva dagli Stati Uniti, e cade ogni anno il giorno successivo al giovedì in cui si tiene la Festa del Ringraziamento, di solito l’ultimo venerdì di novembre. Quest’anno, infatti, la data del Black Friday è il 27 novembre 2020.

L’abitudine da parte dei commercianti a organizzare sconti e promozioni dopo il Thanksgiving Day sarebbe nata negli anni Trenta, per incrementare gli acquisti in una giornata spesso destinata al ponte festivo e per dare il via agli acquisti natalizi. Sempre di quel periodo il nome, Black Friday, che significa letteralmente “venerdì nero” e sarebbe stato coniato dai poliziotti di Filadelfia per sottolineare lo sforzo organizzativo richiesto loro a causa della giornata di traffico intenso e ingorghi stradali per la corsa alle compere.

Il Black Friday si è diffuso in tutto il mondo e, col tempo, ha cambiato il suo volto: da appuntamento “svuota magazzino”, oggi è una ghiotta occasione per acquistare novità sul mercato, esaudire qualche piccolo grande desiderio, iniziare a comprare i regali di Natale.

5 consigli per fare acquisti durante il Black Friday

Le promozioni del Black Friday sono davvero vantaggiose, ma riguardano solo un periodo limitato. Solitamente, arrivano a durare all’incirca una settimana, comprendendo anche il Cyber Monday, il lunedì successivo al Black Friday.

È bene, dunque, organizzarsi per tempo, cercando di avere le idee chiare prima dello shopping, sia nei negozi fisici sia online. I consigli per fare acquisti durante il Black Friday senza cedere al panico e acquistando quello che davvero ci interessa?

Pianificare gli acquisti. Prima dello shopping, preparate una lista di cosa vorreste acquistare, con prezzi, disponibilità e qualche alternativa nel caso in cui gli articoli che vi interessano vadano rapidamente esauriti. Registrarsi al sito. Gli amanti degli acquisti online possono registrarsi in anticipo al sito da cui desiderano comprare, per non perdere tempo prezioso durante le ore del Black Friday. Leggere i volantini. Per conoscere novità e offerte, è utile aggiornarsi tramite volantini e newsletter. Visitare il punto vendita e il sito. “Esplorare” il negozio fisico o il sito web in tutte le sue sezioni permette di trovare immediatamente i prodotti che si desiderano, senza lasciarsi distrarre o perdere tempo. Organizzare lo shopping. Mettetevi d’accordo con amici e parenti: dividendo la lista degli acquisti avrete maggiori possibilità di accaparrarvi le migliori offerte e lo shopping sarà molto più divertente.

Black Friday 2020: cosa comprare

Ora sapete tutto sul Black Friday 2020. Ma cosa conviene comprare? Per il 27 novembre, MediaWorld ha preparato promozioni e sconti imperdibili su moltissimi prodotti di tecnologia ed elettronica, smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro ancora, acquistabili online o in negozio.

Asciugatrici

L’asciugatrice è un sorprendete aiuto in casa. Non sapete quanto? Grazie a questo elettrodomestico non dovrete più perdere tempo a stendere i panni; non dovrete più stirare molti dei capi, perché usciranno dall’asciugatrice già morbidi e senza grinze; non sarete più schiavi del meteo; i capi saranno protetti più a lungo. Se vi abbiamo convinti, è l’occasione giusta per tenere d’occhio le offerte sulle asciugatrici per il Black Friday. Non ne potrete più fare a meno.

Prodotti Dyson

Aspirapolveri, termoventilatori, purificatori, asciugacapelli e spazzole per capelli: da MediaWorld è possibile trovare tutte le proposte innovative dell’azienda inglese che ha rivoluzionato il settore con elettrodomestici dall’estetica “wow” e dalle prestazioni straordinarie. Impossibile non fare un “pensierino” sulla nuova piastra per capelli Dyson Corrale, senza filo e con lamine flessibili in lega di rame che si adattano per avvolgere i capelli.

Smartphone, cuffie wireless e smartwatch

Sono i prodotti più desiderati, quelli che con la loro tecnologia ci semplificano la vita e rendono il tempo libero divertente e stimolante. Se avete voglia di cambiare il vostro smartphone o il vostro iPhone, tra le offerte del Black Friday troverete quella che fa per voi. Gli sportivi, invece, potranno puntare su cuffie wireless e smartwatch.

Televisori e notebook

Una mega TV per seguire con occhi nuovi i vostri programmi preferiti e un notebook per non dover dividere il vostro con il resto della famiglia: vi vengono in mente acquisti più utili e desiderabili? Iniziate a dare un’occhiata al sito internet MediaWorld o a visitare il negozio più vicino, il Black Friday è alle porte!

