Black Friday 2020: le migliori occasioni (da non perdere) per l’abbigliamento

Al nostro segnale, scatenate le carte di credito: il Black Friday 2020 è finalmente arrivato e, a partire da venerdì 27 novembre, sarà possibile accedere alle migliori occasioni (quelle proprio da non perdere) in fatto di abbigliamento.

Approfittate di questa giornata di shopping per acquistare i capi di tendenza che mancano al vostro guardaroba, dai cappotti alle scarpe e stivali passando per le immancabili borse. Oppure per mettere i primi regali di Natale sotto l’albero.

Il Black Friday, nato negli Usa, cade ogni anno il giorno successivo al giovedì della Festa del Ringraziamento, che è solitamente l’ultimo venerdì di novembre. Pare che questa tradizione di offerte sia nata negli anni Trenta per aumentare le vendite in un giorno spesso di ponte festivo, oltre che per dare l’avvio allo shopping natalizio. Sembra sempre che il nome, Black Friday, letteralmente “venerdì nero”, sarebbe stato coniato dai poliziotti di Filadelfia in quegli stessi anni per indicare il caos nelle strade causato dalla corsa agli acquisti.

Black Friday 2020, abbigliamento

Naturalmente, va da sé che le fashion addicted aspettano con ansia l’appuntamento per rimpinguare il proprio armadio. Molti dei brand più amati e delle catene di fast fashion offrono già nei giorni precedenti al venerdì sconti e promozioni, soprattutto online.

Vediamo insieme di quali occasioni approfittare, per iniziare a farsi un’idea e non arrivare impreparate al giorno X.

Black Friday 2020 Zara

Come gli altri anni, presso il colosso spagnolo sarà possibile acquistare a partire da venerdì abbigliamento e accessori con una grossa percentuale di sconto, che va dal 20 al 50%. Sullo store online sono già disponibili per lo shopping sul web molti articoli in promozione.

Il Black Friday H&M

Non è da meno H&M, che nei suoi store propone diverse attività promozionali da sabato 14 novembre al Cyber ​​Monday, il 30 novembre. Per gli H&M Members, inoltre, c’è la possibilità di accedere a un Black Friday anticipato il 23 e il 24 novembre. Tutti i capi acquistati tra sabato 14 novembre 2020 e giovedì 24 dicembre 2020 possono essere restituiti fino a domenica 31 gennaio 2021.

Le migliori occasioni su Asos

Anche su Asos il periodo di offerte inizia il 27 novembre e durerà fino al Cyber Monday. Gli sconti partono dal 15%, e riguardano più di 850 brand e cappotti e giacche, sneakers, abiti, scarpe con tacco, vestiti e molto altro ancora, a volte già scontati del 70%, come nella sezione Outlet.

Gli sconti su Zalando

La Cyber Week è già iniziata su Zalando. Basta scorrere tra gli articoli preferiti per trovare sconti fino al 70% su scarpe, jeans, felpe, intimo, per lei e per lui. Da non perdere anche le sezioni make-up e bigiotteria. Le proposte si moltiplicheranno nel fine settimana.

La Rinascente: Black Friday 2020

Donna, Uomo, Bambini, Casa e Design, Cosmetica, Food & Drink, Natale: dal 20 al 30 novembre, gli sconti in tutti i reparti della “più elegante collezioni di negozi in Italia” e sui grandi marchi luxury arrivano fino al 50%.

Cosa comprare da Intimissimi

Online il Black Friday Intimissimi è già iniziato, con sconti del 50% su reggiseni, slip, lingerie, body e nightwear, cui si aggiungeranno venerdì le proposte nei negozi della catena in tutta Italia.