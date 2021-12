La fiction Blanca, di RaiUno, sta riscuotendo sempre più successo, e il merito, oltre che dell’ottima sceneggiatura e della trama avvincente, risiede senz’altro nella bravura del cast. Soprattutto quello della protagonista indiscussa dello show, Maria Chiara Giannetta. L’attrice, classe 1980, si è fatta notare non solo per le ottime doti recitative ma anche per i suoi outfit super trendy: coloratissimi, sportivi e con un tocco funky che di certo non guasta.

Ma Maria Chiara sfoggia dei look unici non solo nella fiction, ma anche nella vita lontana dal set. Capi sportivi ma ricercati che rendono il suo stile unico. Ecco, dunque, qualche esempio.

Con una camicia bianca e pantalone nero Maria Chiara Giannetta va sul sicuro. L’accostamento di questi due colori è sempre perfetto e crea un contrasto super. La camicia, leggermente oversize, presenta uno scollo profondo e sensuale e scende appena sotto ai fianchi, il pantalone nero, molto morbido, le dona un look sobrio e delicato.

“Notte e giorno“, scrive l’attrice in questo post su Instagram dove mostra come lo stesso outfit, con gli accessori giusti, possa essere declinato in chiave diversa: per una mattinata di lavoro o un aperitivo di sera con gli amici. Maria Chiara Giannetta qui indossa un maglioncino bianco abbinato ad un paio di pantaloni larghi neri. Scarponcini e cappello nero completano il look. Nella prima foto, però, ha abbinato all’outfit una giacca a quadri bianca e nera molto stilosa, mentre nella seconda ha aggiunto un dettaglio davvero cool: una cintura arancione che mette in risalto il punto vita.

Se ancora non si fosse capito, l’attrice ama particolarmente giocare con cappelli e fermagli per i capelli, che ben si sposano con il suo taglio corto e sbarazzino. In questo post, corredato da una serie di scatti, Maria Chiara indossa un maglioncino verde bottiglia con sotto una camicia bianca. Sopra, un maxi cardigan lungo fino ai piedi color mattone, che crea un contrasto semplicemente perfetto. Il cappellino malva completa un outfit molto ‘parigino‘.

Qui l’attrice gioca ancora una volta con i contrasti: un lupetto nero aderente con sopra un cardigan bianco di lana super avvolgente. Rossetto rosso e cappellino grigio donano al look quel tocco in più.