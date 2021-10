Cardigan corto: tutto sulla tendenza xxs (amata da Dua Lipa e Chiara Ferragni)

Non più morbido e oversize ma attillato e super corto tanto da scoprire fianchi e pancia (ombelico incluso). Il cardigan corto rinuncia alle maxi lunghezze e abbraccia la tendenza xxs che attinge alla moda anni ’90 e inizi anni 2000.

Basti pensare che il micro cardigan diventa un must have negli anni ’90 grazie al film Clueless dove una giovanissima Alicia Silverstone alisa Cher Horowitz come look collegiale abbinato a tailleur in tartan. Nel 2009 Britney Spears lo eleva a capo statement indossandolo in versione scolaretta nel video musicale di Baby One More Time portandolo sopra una camicetta bianca annodata.

Oggi il cardigan in versione mini è amato non solo dagli stilisti ma anche da influencer di Instagram e TikToker che lo indossano nei loro post decretando l’inizio di una nuova tendenza. Una tendenza destinata a diventare virale grazie al mood giovanile, vivace e colorato, caldo e super glamour.

Come indossarlo? Insieme a pantaloni larghi per una versione high fashion ed elegante, o insieme a jeans per uno stile casual. Il risultato non cambia. Del resto è un pullover in morbida maglia di lana con abbottonatura frontale che abbandona il suo stile esclusivamente cozy per approdare nel mondo dello street style.

Il cardigan corto Jacquemus amato dalle influencer

Tra i modelli più in voga del momento, reso ancora più celebre dalle influencer su Instagram, c’è il cardigan corto presentato in passerella da Maison Jacquemus. Si tratta di un modello in lana e mohair disponibile in diverse tonalità tra cui il colore giallo fluo scelto da Chiara Ferragni. Sicuramente è uno delle versioni più sexy delle collezioni autunno inverno 2021/2o22 che punta tutto su una profonda scollatura frontale eliminando bottoni e creando una particolare abbottonatura con spilla argentata raffigurante la griffe della maison. Come abbinarlo? Insieme a un paio di jeans regular dal lavaggio chiaro e stivaletti o anfibi per un look casual.

Il cardigan nero Versace

La collezione disegnata da Donatella Versace per la stagione è ricca di spunti e tendenze come il cardigan nero, di dimensioni ridottissime, da abbinare a un reggiseno in vista e pencil skirt.

Il mini cardigan bianco

Per un look elegante e raffinato l’ideale è il cardigan corto di Elisabetta Franchi effetto shearling con chiusura monopetto e bottoni dorati. Se si desidera creare una mise raffinata basterà abbinarlo a una gonna midi in tulle e cintura in vita. E, per completare il look puntate su basco e mini hand bag perfette per uno stile parisienne.

Il cardigan corto rosa

Tra i modelli must have dell’Autunno-Inverno 2021/2022 c’è il cardigan versione mini declinato nel colore rosa, ideale per i look da tutti e per quelli più eleganti. Un esempio è il modello in maglia di Altuzarra dallo scollo rotondo e una silhouette cropped che prende vita su una texture a costine e volant.

Il cardigan corto a fiori

Avvistato sulla passerella della collezione Blumarine, un modello a cui ispirarsi è il cardigan corto a fiori. Questa versione presenta dei dettagli in pelliccia colorata. Come indossarlo? Esclusivamente con pancia ben in vista e abbinato a una gonna a matita e stivali per un look ricercato.

Il mini cardigan rosso

Un’alternativa bon ton ai classici blazer è il cardigan corto colorato di rosso da aggiungere ai look casual chic da sfoggiare in ufficio, all’università o in giro per la città. Come il modello di Self Portrait con ricami in lana tridimensionali e applicazioni di tasche gioiello e bottoni di strass. Ideale da abbinare a pantaloni skinny e scarpe a punta flat.