Coloratissima, funky, fumettosa, sexy e molto altro. Questo è lo stile di Blanca, la protagonista dell’omonima fiction targata RaiUno e interpretata da Maria Chiara Giannetta. La serie televisiva è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, ed è liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Blanca Ferrando è una giovane donna non vedente, sovrintendente di polizia, specializzata nel décodage dei file audio, che viene assunta come stagista in un commissariato di Genova. Ha uno stile molto particolare che punta tutto sul colore.

Giacconi coloratissimi, anfibi, leggings neri abbinati a maxi cardigan color blocked, completi sportivi grintosi, ma anche minidress super glam, sexy e molto rock. Nel guardaroba della protagonista della serie il capo immancabile sono i giubbini impermeabili. Blanca adora la pioggia, è uno dei rari momenti in cui le sembra di riacquistare la vista, come si evince dalle prime puntate della fiction.

Quello che indossa più spesso ha strisce verdi, blu elettrico e gialle, con cintura elastica arancione. Anche la seconda versione, a righe orizzontali. è molto colorata. Ai piedi ha praticamente sempre un paio di anfibi, scarpe comode che indossa sia per andare a lavoro ma che abbina con facilità anche agli abitini corti e ai completi con gli short.

Quando indossa gonne e vestiti, a volte abbina anche i tacchi, riuscendo a passare da uno stile molto casual e leggero, a uno più graffiante e seducente. Molto bello il completo con gonna corta, gialla e plissettata, abbinata a una semplice t-shirt bianca e una giacca nera con bande laterali, chiusa sulla vita da una cintura blu elettrico. I costumi della fiction sono curati da Monica Saracchini e Angelo Poretti che hanno giocato per la protagonista con questo look molto allegro da cui si può trarre facilmente ispirazione.