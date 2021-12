Voglia di eleganza ma anche di sensualità? La soluzione c’è e si chiama blazer. Dimenticate, dunque, abiti color ‘rosso Natale’ o paillettes e glitter all over the dress: il capo irrinunciabile in vista dell’anno nuovo l’ha sfoggiato Alessia Marcuzzi, che su Instagram è apparsa con un outfit davvero unico a cui ispirarsi assolutamente.

Mentre si susseguono le voci sulla presunta co-conduzione del Festival di Sanremo 2022 della conduttrice tv, lei, si è mostrata in una veste molto sensuale: stesa su un divano di pelle lucido, ci mostra in una serie di scatti e diverse angolazioni il meraviglioso blazer color cioccolato che indossa, un dei capi più sensuali dell’Inverno 2021. Il blazer è di lana con revers sagomati e bottoni neri a contrasto e presenta una chiusura a doppiopetto. “I’m the bad guy“, ha aggiunto a corredo del post.

La designer del brand Marks and Angels ha deciso di indossarlo a mo’ di vestitino (in maniera davvero sensuale), con un paio di collant neri e decolleté dalla punta affusolata. Un outfit molto speciale. Il blazer, poi, si presta anche ad altre interpretazioni: è un capo che può essere sfoggiato come vestitino – come ci ha mostrato Alessia Marcuzzi – ma anche in altre versioni.

Per una giornata impegnativa al lavoro è perfetto con un pantalone a palazzo (magari ton sur ton), con un top sotto. Oppure con un pantaloncino o una gonna corta per mettere in risalto le gambe. Può essere stemperato con delle sneakers o arricchito con delle decolleté. È perfetto perfino sotto ai jeans, per chi cerca un look più sportivo. Un capo davvero irrinunciabile per la stagione invernale 2021/2022.