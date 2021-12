Alla puntata finale di Uà – Uomo di varie età, lo show che celebra la carriera di Claudio Baglioni, c’era anche Alessandra Amoroso. La cantante, in diretta su Canale 5 sabato 18 dicembre 2021, ha sfoggiato un outfit veramente di tendenza. Insieme al padrone di casa, la voce di Sorriso Grande si è esibita in un medley natalizio sulle note di brani come Bianco Natale, Viene giù e Santa Claus arriva in città.

L’ex di Amici di Maria De Filippi si è presentata sul palco dello show con un minidress ricoperto di paillettes e un blazer nero, un capo must di stagione che abbiamo visto indossare a tantissime star in diverse versioni. L’abito scintillante, con spalline sottili e nei toni dell’argento, è perfetto per l’occasione.

Per completare il look Alessandra Amoroso ha abbinato al vestito un paio di sandali gioiello neri con tacchi altissimi e ricoperti di strass. Collant velate nere e il suo inconfondibile caschetto liscio. Per il make-up la cantante ha scelto di puntare tutto sugli occhi con uno smokey eyes glitterato e labbra nude.

Ormai sappiamo che il blazer è un capo che non può mancare nei nostri armadi e riesce a completare qualsiasi outfit: da quello da gran sera, fino ai look casual jeans e camicia. È tornato alla ribalta nelle tendenze moda per l’autunno-inverno 2021/2022, anche se in realtà quello che è nato come una giacca sportiva tradizionalmente indossata dagli uomini, non è mai tramontato.

L’abito super luccicante scelto da Alessandra Amoroso per duettare con la voce di Avrai, invece, è l’ideale per le feste: luminoso, elegante, sensuale. Un look a cui ispirarsi per la serata di Capodanno ad esempio e che si presta a mille occasioni d’uso, sia che la vostra serata sia a casa di amici o in un locale.