Il cardigan perfetto esiste ed è quello indossato da Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è un’amante del Natale e delle stagioni fredde. Sono giorni che addobba con decorazioni di ogni genere la sua casa di Roma e condivide su Instagram fotografie dei preparativi con la sua famiglia. Fra un post e l’altro, è spuntato fuori uno scatto che la ritrae con un outfit da casa, assolutamente perfetto per l’inverno.

Si tratta di un cardigan dalla linea oversize color nocciola. Un capo caldo e avvolgente, ideale per trascorrere una giornata a casa, magari davanti al camino, leggendo un libro o assaporando una cioccolata calda.

La conduttrice ha scelto di abbinarlo a dei pantaloncini corti in seta della stessa tonalità, mentre si mostra seduta sul parquet. Alle sue spalle, le candide lenzuola bianche del letto. Tutto è caratterizzato da nuance neutre, sui toni del marrone chiaro. Perfettamente in tinta anche con la sua pelle dorata e con i capelli color miele, i quali vanno a formare delle morbide onde che le scendono all’altezza delle spalle. Anche il makeup è leggero e appena accennato, giusto un velo di blush e un rossetto aranciato.

Dallo scatto emerge una sensazione di comfort, regalata soprattutto dall’evidente morbidezza del cardigan nel quale la conduttrice romana si attorciglia. Un outfit semplice ma chic, che ci ricorda che a Natale non esistono solo il classico velluto rosso o il verde abete. Per le più freddolose, il look si può riproporre anche in abbinamento a dei pantaloni lunghi in maglia. L’ideale per trascorrere una giornata in pieno relax e sentirsi calde ma allo stesso tempo eleganti.