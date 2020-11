Bob asimmetrico, come tagliarsi i capelli

Se siete alla ricerca di un look originale, diverso dal solito, ma anche pratico da gestire, il bob asimmetrico potrebbe proprio essere quello che fa per voi: ecco una guida breve seppur completa su come tagliarsi i capelli in base alle tendenze e alla forma del viso.

Eh sì, perché si fa presto a dire bob asimmetrico. Le proposte sono moltissime. Prima di tutto perché con il nome di bob, caschetto, si identifica già una serie di tagli molto varia, che va dal medio-corto al medio lungo. Ci sono poi tutte le opzioni come frangia o ciuffo, scalature o lunghezze pari, i capelli ricci, i mossi e i lisci.

Come sceglierlo, allora? Con un occhio ai trend di stagione, certo, ma soprattutto in base alla forma del viso. Per armonizzare i lineamenti, per poter valorizzare i tratti che sono punti forti e nascondere qualche “piccolo” difetto.

Oltre ai propri gusti, ovviamente, è quindi necessario tenere conto del parere del proprio parrucchiere di fiducia, che sa come dosare sapientemente lunghezze, pieni e vuoti per farvi apparire al top. Del resto, ci sarà un motivo se lo hanno scelto, anche per i loro look più sfavillanti sui red carpet, celebrities del calibro di Victoria Beckham e Rachel McAdams, Rihanna e Jennifer Lawrence, Rosamund Pike e Reese Witherspoon.

Essendo un grande ritorno di quest’anno, siamo certi che diventerà davvero popolare. Questa acconciatura alla moda, fortunatamente, non ha bisogno di troppa manutenzione e consente di aggiungere un po’ di verve a un caschetto classico.

Se pensate che questo potrebbe essere il prossimo taglio che chiedere al vostro hairstylist, ecco qualche idea da cui lasciarvi ispirare in attesa di mettere piede in salone.

Bob asimmetrico: i consigli per tagliarsi i capelli