In canvas, all’uncinetto, impermeabili e oversize, le borse in tessuto sono l’accessorio cool da portare in spiaggia e in vacanza. Tra le ultime tendenze beachwear 2021, spiccano i modelli oversize dai maxi volumi ideali per contenere tutto il necessario per una giornata al mare. Ci sono anche le borse in tessuto in versione tote bag, realizzate in tela monocromo o in fantasia, ma anche mini per passeggiare comodamente lungo il bagnasciuga o per passare dalla spiaggia all’aperitivo.

Non mancano le proposte con manici in corda e a righe che si confermano un classico della moda mare. Accanto a questi, ci sono modelli innovativi nella fantasia tie dye declinati nella versione shopper o quelle minimal e semplici che ricordano una busta della spesa trasformata in accessorio colorato e trendy. Capienti, comode e pratiche le borse in tessuto si tingono di colori vivaci e fantasie che incarnano lo spirito spensierato e vacanziero tipico dell’estate ma vediamo i modelli più belli da portare in spiaggia.

Borsa in tessuto a tracolla

Pratica e versatile, la borsa in tessuto con tracolla è il modello ideale per la spiaggia da indossare fino al tramonto. Quella di Valentino in canvas bianca e rossa, decorata con un motivo di coralli lanciato dalla griffe nel 1968, fa parte della collezione Atelier ed è parte dell’esclusiva collezione Escape di Valentino Garavani. Il suo punto di forza è proprio la capienza che la rende adatta a contenere tutto il necessario: telo mare, creme solari, libri e ciabatte da spiaggia.

Borse in tessuto all’uncinetto

Tra i modelli più belli dell’estate, le borse all’uncinetto sono l’accessorio per la spiaggia dallo stile boho chic da indossare anche in città (come suggeriscono le tendenze moda). Declinate nelle varianti a tinta unita o con dettagli come fiori colorati presentano dei particolari ricami intrecciati con trama traforata. Da sfoggiare a spalla con copri costumi e gonna pareo en pendant con il bikini.

Borse in tessuto oversize

Parola d’ordine: volume. Anche le borse in tessuto da sfoggiare in spiaggia si vestono di volumi esagerati e forme oversize che le rendono simili ai borsoni da viaggio. Tanti sono i brand di moda e gli stilisti che propongono diverse versioni di maxi bag in tessuto in versione shopper o da portare a mano. Un esempio è la la borsa mare in tela con manici multi color di Loro Piana.

Borse in tessuto con fantasia tie-dye

Dopo il successo degli anni ’70 la fantasia tie-dye torna in voga, imponendosi come una delle macro tendenze dell’estate 2021. E come ogni must have che si rispetti, anche gli accessori si vestono di questa particolare stampa sfumata e multi color d’ispirazione hippie che crea un gioco cromatico quasi ipnotizzante. Anche le borse si tingono della fantasia tie-dye come dimostra la tote bag di Marc Jacobs in tela dai toni del rosa e del bianco con manico rigido, perfetta per il mare.

Borse in tessuto: il secchiello

Per chi è alla ricerca di una borsa per la spiaggia dalle dimensioni contenute senza rinunciare alla comodità, le borse in tessuto sono declinate nelle pratiche versioni a secchiello da indossare a spalla o a mano. La borsa Balenciaga è perfetta una passeggiata sul bagnasciuga così come per l’aperitivo in spiaggia.

Borse personalizzabili

Non solo stampe tropicali e colori vivaci, le borse in tessuto per il mare si adornano di scritte a tema estate che esaltano un mood vacanziero. Un esempio? La borsa Dior Book Tote si può personalizzare con il proprio nome o con quello della località di vacanza!

Borse in tessuto impermeabile

Che sia in Nylon e dall’effetto olografico, le borse mare dell’estate 2021 si adornano di pratici tessuti impermeabili che mantengono asciutto tutto l’occorrente per la spiaggia. Il risultato? Non dovrete più temere di qualche schizzo o di un’onda improvvisa mentre prendete il sole sul bagnasciuga.

Borsa shopper

Semplici ed essenziali le borse in tessuto da sfoggiare in spiaggia possono assumere uno stile minimalista per chi ama la semplicità in ogni momento della giornata. Si tratta di un modello di borsa per il mare che sta avendo un grande successo e che i brand propongono in molteplici colori che comprendono sia tonalità pastello che quelle più vivaci. Il segreto di questa borsa è quella di poter contenere tutto ciò che serve per la spiaggia dentro le dimensioni contenute di una shopping bag che ricorda quella di una busta per la spesa.

Hand bag in tessuto

Per chi è amante di uno stile raffinato e ricercato in città e in spiaggia, le borse in tessuto si trasformano in comode borse a mano da portare sempre con sé. Il risultato? Una it-bag formato spiaggia che aggiunge un tocco chic all’outfit estivo per il mare meglio ancora se con stampa a quadretti dalla tonalità pastello.