Zaini in pelle, i più belli da acquistare

Gli zaini in pelle piacciono più che mai: comodi per portare tutto con sé, versatili per outfit casual e look più eleganti, sono il modello di borsa che risolve le situazioni più disparate.

Gettonatissimo negli anni Novanta, grazie anche al celeberrimo zainetto in nylon disegnato da Prada – nato nel 1984 ed entrato subito nella storia della moda – e poi, nel 1999 dallo Kniert Je creato dalla stilista olandese Susan Boer (che si fondeva in maniera armoniosa con il corpo), lo zaino da diverse stagioni è tornato tra i favoriti delle fashion victims.

Esistono zaini in pelle in versione luxury, delle maison più blasonate, oppure declinato in materiali meno pregiati dai brand low cost: ecco tutti i preferiti dalla redazione.

Zaini in pelle: Gucci, Prada Chanel & Co.

Di Gucci il mini zaino rotondo in pelle bianca arricchito dal logo Doppia G e dal nastro Web blu e rosso, l’accessorio è completato da spallacci regolabili in pelle e fessure interne per carte. Prezzo consigliato: 850 euro

La Guitar Bag di Fendi è uno zaino monospalla con tracolla regolabile e tasca frontale con iconica chiusura a girello. Realizzata in pelle lilla ha tracolla in nastro con motivo Pequin e accessori metallici con finitura dorata. Prezzo consigliato: 1.100 euro

Griffato Prada l’ampio zaino in pelle di vitello firmato dal logo in metallo con spallacci in pelle regolabili e rimovibili. Ha due tasche interne di cui una con zip. Prezzo consigliato: 1.650 euro

È in pelle di vitello invecchiata verde acqua lo zaino Gabrielle de Chanel con catena dorata . Prezzo consigliato: 3.450 euro

Lo zaino Slater di Michael Michael Kors è in pelle martellata con catena intrecciata sul davanti e con spallacci removibili che consentono di trasformare il design in una borsa con manico superiore. I vari scomparti interni ed esterni con zip assicurano la massima praticità. Prezzo consigliato: 250 euro

Pratico, elegante e spazioso, lo zaino di Balenciaga è in pelle lucida effetto coccodrillo, ha una tasca con zip per tenere a portata di mano gli oggetti più piccoli e abbastanza spazio all’interno dello scomparto principale per un tablet o un cambio di vestiti. Prezzo consigliato: 1.195 euro

Zainetti Zara, H&M e Mango

Zara propone un modello basic nero dalla struttura con finitura soft e tasca anteriore con chiusura con calamita e dettaglio di impuntura tono su tono. Manico a mano. Spallacci regolabili con fibbie metalliche. Interno foderato con tasca.

Prezzo consigliato: 25,95 euro

È piccolo lo zaino bianco con dettagli in metallo di H&M corredato da cerniera e manico in alto , una tasca esterna con cerniera e spallacci regolabili.

Prezzo consigliato: 19,99 euro

Di Mango il modello in effetto pelle follata con falda frontale, tasche a zip e fibbia di metallo. Lo zaino ha due tracolle lunghe regolabili e una tasca interna adatta a ospitare un computer portatile .

Prezzo consigliato: 59,99 euro

Unisce stile e praticità il modello di Cos realizzato in pelle martellata con tracolle regolabile e staccabile sul lato per consentire un approccio più sofisticato.

Prezzo consigliato: 150 euro

Benetton ha creato un modello in nylon con patta e tasconi applicati davanti in PVC, manico in testa e bretelle regolabili in finta pelle.

Prezzo consigliato: 59,95 euro