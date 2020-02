Brad Pitt assente ai Bafta 2020 per recuperare il rapporto con il figlio

Così come ha comunicato il suo portavoce ufficiale, Brad Pitt non è potuto essere presente alla cerimonia al Royal Albert Hall di Londra dei BAFTA 2020 a causa di ‘obblighi familiari‘. Nelle ultime ore si sono rincorse indiscrezioni circa la sua assenza, ma adesso pare che la verità sia saltata fuori.

L’attore avrebbe annullato il suo viaggio nel Regno Unito per parlare con il figlio Maddox, dal quale è stato allontanato nel 2016. A rivelarlo è stata una fonte anonima al tabloid The Sun: “Maddox ha dato a Brad la possibilità di parlare così lui ha cancellato tutti i suoi impegni. Essere padre è la cosa più importante nella sua vita e farebbe qualsiasi cosa per riparare la loro relazione […] Maddox è via per l’università, quindi quando Brad ha scoperto che sarebbe stato in giro in America e avrebbero potuto avere una conversazione, ha annullato il viaggio nel Regno Unito“.

Maddox, adesso diciottenne, è il più grande dei figli che Pitt condivide con l’ex moglie Angelina Jolie. Padre e figlio non hanno contatti da un’accesa discussione risalente al 2016 quando tutta la famiglia era a bordo di un jet privato in viaggio da Nizza a Los Angeles. In quell’occasione l’attore avrebbe esagerato con l’alcool infastidendo Angelina e scatenando l’intervento di Maddox in difesa della madre.

Quell’episodio avrebbe innescato il divorzio tra Brad e Angelina, oltre a segnare la rottura tra padre e figlio. Adesso Maddox sta frequentando l’università in Corea del Sud e, così come ha riferito una fonte a US Weekly il mese scorso, l’attore non vede l’ora di riallacciare i rapporti con lui: “Brad non ha provato a vedere Maddox. Non c’è stato alcun contatto tra di loro. Brad spera che non appena suo figlio crescerà, si avvicineranno di nuovo“.