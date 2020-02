Brad Pitt, le battute su Brexit e Megxit ai Bafta 2020 imbarazzano William e Kate

Brad Pitt continua a sbancare tutto per la sua interpretazione in C’era una volta a… Hollywood! Dopo le vittorie ai Golden Globe e ai SAG Awards, l’attore si è aggiudicato nuovamente il premio come miglior attore non protagonista anche ai BAFTA 2020.

Purtroppo la star hollywoodiana non è potuta essere presente alla cerimonia al Royal Albert Hall di Londra a causa di ‘obblighi familiari‘, così come ha comunicato il suo portavoce ufficiale. Nonostante ciò ha affidato alla sua collega Margot Robbie, compagna di set nel film di Quentin Tarantino, il compito di ritirare il premio al suo posto.

Sul palco l’attrice australiana ha letto il discorso che avrebbe dovuto pronunciare Pitt, specificando che si trattava di parole scritte dal diretto interessato. Ovviamente non potevano mancare le solite battute irriverenti che contraddistinguono tutti i discorsi ufficiali dello scapolo d’oro di Hollywood: “Ehi Gran Bretagna, ho sentito che sei appena diventata single, benvenuta nel club!“. In questo modo Brad ha subito fatto riferimento in modo ironico alla Brexit che è appena diventata legge, facendo un parallelo con i suoi diversi divorzi.

Dopo i ringraziamenti d’obbligo, Pitt ha concluso il discorso con un’altra frecciatina simpatica: “Chiamerò questo premio Harry, perché sono davvero entusiasta di riportarlo negli Stati Uniti con me!“. Ovviamente il chiaro riferimento era collegato alla decisione freschissima del Principe Harry e di Meghan Markle di rinunciare ai propri titoli reali per trasferirsi in Canada.

Su una battuta del genere, le telecamere della BBC non potevano non inquadrare Kate Middleton e il Principe Williams seduti in platea. I due reali hanno reagito con ironia lasciandosi andare ad una risata divertita, anche se l’espressione del Principe non è sembrata proprio spontanea!