Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno le stesse stylist: sono davvero tornati insieme?

L’incontro nel backstage dei SAG Awards di Brad Pitt con Jennifer Aniston ha mandato letteralmente in tilt il web facendo scatenare i fan della coppia. Le indiscrezioni su un ipotetico ritorno di fiamma si rincorrono ormai da giorni, anche se di dichiarazioni ufficiali non ce n’è nemmeno l’ombra.

Ad alimentare le speranze del popolo della rete ci mancava la scoperta che i due attori condividono da poco anche gli stessi stilisti. È bastato dare uno sguardo al profilo Instagram delle sorelle Nina e Clare Hallworth, la coppia di stylist che veste star di un certo livello come Jake Gyllenhaal, Kirsten Dunst e Patrick Dempsey.

Da tempo le due stiliste si curano del look della Aniston ma, neanche a dirlo, ultimamente stanno seguendo anche Brad. Qualche giorno fa sono apparse le foto che confermano la collaborazione del duo con l’attore per quanto riguarda la campagna di Brioni appena rilasciata. A queste si sono aggiunti gli scatti di Pitt ai festival cinematografici di Cannes e Venezia: anche in quelle occasioni il sex symbol hollywoodiano ha indossato modelli della linea di abbigliamento di lusso italiana disegnata dalle stiliste.

La Rex Agency, rappresentante delle sorelle Hallworth, ha confermato all’Hollywood Reporter che le due stiliste sono state le responsabili creative del guardaroba di Pitt nella campagna pubblicitaria. Un addetto ai lavori ha anche specificato che una collaborazione del genere di sicuro avrà avuto l’approvazione della Aniston e ciò significa che le due star già da tempo sono in buoni rapporti: “Non è una rissa tra gatti. Sono persone che non competono in alcun modo. Ma, per rispetto nei confronti delle stylist, sono sicuro che lei abbia dato l’approvazione“.