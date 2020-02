Brad Pitt: fuga d’amore in Messico con Jennifer Aniston per festeggiare l’Oscar

Brad Pitt pare abbia intenzione di festeggiare il suo premio Oscar con una fuga d’amore in Messico con l’ex moglie Jennifer Aniston. La coppia, riavvicinatasi dopo il divorzio dell’attore da Angelina Jolie, non è ufficialmente tornata insieme, nonostante la stampa non parli d’altro. Ora, secondo la rivista Heat Magazine, Brad e Jennifer starebbero progettando il loro primo weekend insieme, a 15 anni dal divorzio.

Brad Pitt ha appena vinto il premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Jennifer Aniston invece è stata premiata ai SAG Awards 2020 per il suo ruolo in The Morning Show, serie di Appple TV+. I due si sono sostenuti a vicenda nelle due premiazioni, guardano l’uno il discorso dell’altra con occhi sognanti. E quella foto insieme, propio in occasione dei SAG, ha fatto sognare la stampa e i fan.

Certo è che l’ex coppia d’oro di Hollywood è nuovamente in ottimi rapporti, e le voci di un ritorno di fiamma si fanno sempre insistenti. Heat Magazine sostiene che Brad e Jennifer siano diretti in Messico uno dei prossimi weekend, a Cabo St. Lucas, meta molto amata dai divi di Hollywood. Qualcuno sostiene che vogliano tastare le acque, lontani dal gossip, e avere un vero primo confronto dopo molti anni.

“Brad e Jen hanno un piano segreto per celebrare la sua vittoria agli Oscar 2020” racconta una fonte vicina alla coppia alla rivista. «Si sono incontrati all’after party degli Oscar organizzato da Guy Oseary, e hanno evitato di scambiarsi gesti affettuosi in pubblico. Ma adesso hanno in programma di andare in vacanza insieme a Cabo, in Messico. Stanno definendo i dettagli. Non vedono l’ora di stare insieme ora che sono entrambi liberi da grandi impegni. Jennifer è così felice che Brad sia tornato a essere uno dei più richiesti di Hollywood. Ha guardato la serata degli Oscar a una festa provata e si è illuminata d’orgoglio quando ha vinto.”

Fuga romantica o un semplice viaggio tra amici? Gli occhi sono puntati tutti su di loro, anche perché questo weekend ne ricorda uno del passato dell’ex coppia. Infatti a Capodanno 2005, quando i giornali già parlavano della relazione di Brad con la Jolie, la coppia volò ai Caraibi, dove furono fotografati per l’ultima volta insieme, fino al 2020.