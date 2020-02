Brad Pitt e Jennifer Aniston: Courteney Cox dietro il loro riavvicinamento

Brad Pitt e Jennifer Aniston si sarebbero riavvicinati grazie a Courteney Cox. Secondo il The Sun la Cox è l’artefice della rinnovata pace della coppia. Jennifer e Courtney sono sempre state grandi amiche sin dai tempi di Friends. Oggi la loro amicizia continua anche fuori dal set. L’attrice aveva già fatto notizia per aver cliccato mi piace su Instagram a tutte le foto della ex coppia ai SAG Awards 2020.

Secondo una fonte del The Sun, Courteney è una grande fan della coppia Pitt Aniston. La stessa fonte rivela che l’amicizia tra le due è così forte e profonda, che riescono a capirsi anche solo con uno sguardo. Nonostante la rottura e il successivo matrimonio di Jennifer Aniston con l’attuale ex marito Justin Theroux, Courteney è sempre stata team Brad.

Brad e Jennifer hanno ricominciato a parlare nel 2017 dopo che Courteney Cox aveva dato a Brad il nuovo numero della sua ex moglie ad una festa. Da quel momento l’ex coppia d’oro di Hollywood ha iniziato un graduale riavvicinamento cominciando nuovamente a parlare. All’inizio con qualche messaggio, poi i due hanno iniziato a sentirsi più frequentemente.

Secondo le dichiarazioni di Courteney Cox in diverse interviste ciò che mancava di più alla Aniston era l’amicizia con Brad Pitt. La coppia più famosa di Hollywood aveva smesso di parlarsi nel 2005 dopo che Brad Pitt aveva lasciato l’allora moglie per Angelina Jolie. I due si erano conosciuti sul set del film Mr. & Mrs. Smith e subito innamorati. Dopo il disastroso divorzio, Brad è tornato da Jennifer a quanto pare.

Nel 2019 Brad Pitt aveva partecipato alla festa di compleanno della Aniston. A gennaio 2020, durante i SAG Award i la coppia è stata fotografata insieme, come non accadeva dal 2005. Complici gli ultimi eventi e la recente rottura con la Jolie, il gossip attorno alla coppia si è riacceso.