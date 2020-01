Brad Pitt: “La mia vita personale è un completo disastro”

Nonostante sia una stella del cinema ed un sex symbol amato da più generazioni, Brad Pitt ha ammesso schiettamente che la sua vita privata è sempre stata piuttosto problematica così come confermano le pagine rosa dei giornali di tutto il mondo.

L’attore cinquantaseienne, fresco di Golden Globe per la sua interpretazione di Cliff Booth nel film C’era una volta a… Hollywood (Once upon a time in… Hollywood) di Quentin Tarantino, nell’ultima puntata del podcast Marc Maron’s “WTF” ha parlato senza peli sulla lingua della sua sfera privata: “Sono cibo per i magazine spazzatura. Probabilmente perché la mia vita personale è un completo disastro“.

D’altronde non c’è da biasimarlo, basti pensare al primo divorzio con Jennifer Aniston e al secondo ancora più turbolento con Angelina Jolie. Per non parlare della difficile gestione dei sei figli avuti dalla seconda moglie e di tutti i problemi relativi all’affidamento. Negli ultimi mesi la star hollywoodiana ha anche ammesso di aver avuto una decennale dipendenza dall’alcool che ha superato dopo aver frequentato per 18 mesi un gruppo di alcolisti anonimi.

Insomma, quella dell’attore è sicuramente stata una vita abbastanza turbolenta e Brad non ne fa segreto. Fortunatamente nell’ultimo periodo sembra aver ritrovato la serenità anche se, a dispetto dei gossip che continuano a parlare di sue nuove fiamme, lui continua a professarsi single. Sul palco dei Golden Globe ha addirittura scherzato sull’argomento mettendo a tacere tutte le malelingue: “Sono venuto da solo. Volevo portare mia madre, ma non ho potuto, perché dicono abbia una relazione con ogni persona che mi cammina al fianco. Sarebbe stato imbarazzante“.