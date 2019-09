Brad Pitt 18 mesi agli alcolisti anonimi per tornare sobrio

Brad Pitt ha confessato al New York Times di aver frequentato gli alcolisti anonimi dopo il divorzio da Angelina Jolie. L’attore, nei giorni scorsi alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 per presentare il nuovo film Ad Astra, ha raccontato il suo periodo buio. Le voci dell’adesione alla nota associazione di recupero giravano da diversi anni, ma solo ora è arrivata la sua conferma.

Dopo la difficile separazione dalla seconda moglie, Brad Pitt è ricorso all’aiuto degli alcolisti anonimi per un anno e mezzo, per combattere le sue dipendenze. Anche in occasione del cinquantesimo compleanno di Jennifer Aniston, lo scorso febbraio, i presenti avevano raccontato che l’attore beveva solo acqua minerale.

“Ero andato troppo oltre, quindi ho affrontato la mia dipendenza dal bere” racconta l’attore di C’era una volta a…Hollywood.

“Mi sono trovato seduto accanto a tutti questi uomini che sono aperti e onesti in un modo che non mi era mai accaduto prima. È uno spazio sicuro dove non si danno colpe. Anzi, è liberatorio poter mostrare gli aspetti brutti di te stesso” ha detto Brad riguardo la sua esperienza negli AA.

Sono stati 18 lunghi mesi, costellati anche dalla lunga battaglia per la custodia dei sei figli. Nel 2017, in una intervista per GQ, Brad Pitt aveva rivelato che era finalmente pulito da droga e alcool, ma era ancora l’inizio del suo cammino.

“Il successo degli anni ’90 mi ha messo a disagio. Non sopportavo la cacofonia di aspettative e giudizi” racconta oggi al New York Times. “Ero una sorta di un eremita che fumava fino a non capire più niente“.

Il divo non è stato l’unico a affrontare questo percorso a Hollywood. Tra i casi più recenti ricordiamo quello di Ben Affleck, che dopo il divorzio da Jennifer Garner ha raccontato di avere ancora molta strada da fare per la guarigione completa dall’alcolismo.