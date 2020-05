Angelina Jolie intima a Brad Pitt di tenere lontana Shiloh da Alia Shawkat

I rapporti tra ex possono diventare molto spinosi, sopratutto se di mezzo ci sono dei figli, come per esempio sta accadendo tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Nonostante le ultime notizie di un recente riavvicinamento, il nuovo motivo del contendere sarebbero le frequentazioni dell’attore hollywoodiano in compagnia della figlia Shiloh, e nello specifico quella con l’amica (o forse qualcosa di più) Alia Shawkat.

È noto come Shiloh abbia una speciale predilezione per il padre, tra i due genitori, avendo persino chiesto – e non ottenuto – di trascorrere la quarantena con lui. Ora però la madre avrebbe addirittura imposto un ultimatum all’ex coniuge, chiedendogli di tenere lontana la ragazzina da Alia.

A confermarlo una fonte anonima, che ha sottolineato come questa prescrizioni ricordi quella inerente il divieto dei figli della coppia di vedere Jennifer Aniston, dopo che questa ha trovato una sua riconciliazione con l’ex marito, a 15 anni dal divorzio.

È da qualche mese che si parla spesso della stretta amicizia che lega la star del cinema 56enne e la sua collega 31enne, famosa sopratutto grazie al suo ruolo nella serie tv Arrested Development. I due trascorrono molto tempo insieme e durante il lockdown la piccola Shiloh avrebbe avuto modo di conoscere l’amica del padre.

Angelina dunque si sarebbe ingelosita del legame quasi istantaneo instauratosi tra le due, con Shiloh sempre molto ansiosa di rivedere l’attrice. Brad avrebbe voluto che anche Angelina e Alia si conoscessero e facessero amicizia, ma a quanto pare la protagonista di Maleficent lo avrebbe chiamato per impedirgli di far conoscere ai loro bambini le sue amiche.

La fonte ha infatti affermato che “Angelina non ha molte amicizie femminili, e non ha intenzione di stringerne una con la nuova fiamma di Brad.” A quanto pare Angelina non sarebbe particolarmente gelosa dell’ex, ma dei rapporti dei suoi figli con le possibili compagne del marito. Alia e Brad hanno sempre smentito qualsiasi legame sentimentale di tipo romantico e allo stesso tempo l’attore di Fight Club ha voluto far conoscere Alia alla Aniston, le quali si sono subito affezionate l’una all’altra.