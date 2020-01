Brad Pitt parla dell’infelice matrimonio con Angelina Jolie (presente alla premiazione) e flirta con Jennifer Aniston

Brad Pitt continua a fare incetta di premi per il suo ruolo in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Durante la cerimonia della 26esima edizione dei SAG Awards gli è stato conferito il riconoscimento come miglior attore non protagonista grazie alla sua interpretazione di Cliff Booth, controfigura del protagonista Rick Dalton (Leonardo DiCaprio).

Come sempre il suo discorso di ringraziamento è stato eccezionale ed irriverente, tanto da non risparmiarsi battute autoironiche sul suo stato attuale di single: “Devo aggiungerlo al mio profilo Tinder! Voglio ringraziare le mie co-stars: Leo, Margot Robbie, i piedi di Margot Robbie, i piedi di Margaret Qualley, i piedi di Dakota Fanning. Ad ogni modo, voi tutti mi avete trasmesso qualcosa, e certamente spero di aver fatto lo stesso per voi. Siamo onesti, era una parte difficile: un tipo che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con sua moglie; è stato un grosso sforzo“.

La star hollywoodiana ha poi continuato lanciando frecciatine neanche tanto velate all’ex moglie Angelina Jolie, tra l’altro presente alla cerimonia: “Conosciamo il dolore, conosciamo la solitudine e li portiamo sullo schermo. Conosciamo momenti di grazia, abbiamo avuto momenti di saggezza e li portiamo sullo schermo. Tutti ci siamo fatti una risata per il nostro essere ridicoli, conosciamo il divertimento, e lo portiamo sullo schermo. E penso che ne valga la pena: lavoro senza sosta a questa cosa da 30 anni. Penso che la semplice matematica e alcuni progetti funzionano, altri no, e non c’è ragione di fissarsi su nessuno dei due, ma bisogna muoversi verso il progetto successivo e continuare a raccontare storie“.

Senza peli sulla lingua, l’attore ha così menzionato progetti personali non andati a buon fine facendo chiaro riferimento al matrimonio infelice con la Jolie e alla loro separazione burrascosa. Un brutto colpo per la star di Maleficent che, tra l’altro, ha dovuto incassare anche il tenero scambio di effusioni tra l’ex marito e Jennifer Aniston. I due sono infatti apparsi più legati che mai e, dopo le reciproche premiazioni, si sono lasciati andare a baci ed abbracci affettuosi. Come l’avrà presa la Jolie?