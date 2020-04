Brad Pitt ristruttura la casa della sua truccatrice e si commuove

Anche i divi di Hollywood piangono, sopratutto quando si tratta di aiutare i propri amici. È questo il caso di Brad Pitt, che si è commosso fino alla lacrime durante la celebre trasmissione Celebrity IOU.

Lo show andato in onda lunedì vede i due fratelli Drew e Jonathan Scott ospitare divi del mondo dello spettacolo, protagonisti di un intervento di ripensamento architettonico delle case di amici e colleghi cui devono molto. Nel caso dell’attore, recente vincitore del premio Oscar, si è trattato di Jean Black, la sua storica truccatrice. Il 56enne interprete ha infatti descritto la sua relazione con Jean come quella tra “fratello e sorella“: i due infatti hanno condiviso il set di oltre 40 film nel corso della carriera di Pitt.

E certamente l’ex marito di Angelina Jolie non si è risparmiato, avendo aiutato i fratelli Scott a disegnare la nuova dimora dell’amica, armandosi anche di martello durante le operazioni di demolizione della vecchia struttura. La donna, che ha lasciato casa per tre settimane, ha poi visto il suo vecchio garage, sito a Santa Monica, trasformato in una casa con camera da letto, cucina e bagno, più uno studio e un ripostiglio capiente.

Brad si è mostrato molto appassionato al lavoro, affermando di amare il lavoro cantieristico: “Se non sto costruendo qualcosa mi sento morire. Se entro in un luogo vedo subito tutte le sue potenzialità. Sono molto attento al tatto, preferisco che il design si concentri più sui materiali che sulle decorazioni e abbellimenti. Mi piace vedere in che modo i materiali si relazionano uno all’altro e percepire il feeling che dà vivere in mezzo a essi“.

Il risultato finale ha commosso e soddisfatto Pitt, il quale ha dichiarato con una certa enfasi che “è incredibile, era davvero una topaia e ora è fantastico. È da tanto tempo che attendo di vedere trasformata questa discarica“. Il piacevole sconcerto è stato condiviso anche dalla stessa Jean, la quale ha sottolineato la grande generosità dell’amico: “È davvero commovente, non potrò mai ringraziarlo abbastanza“.