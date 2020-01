Brad Pitt si scusa con Jennifer Aniston per i suoi errori passati

Nell’ultima settimana non si fa che parlare dell’ipotetico ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. Tutto è partito dall’incontro dei due dietro le quinte dell’ultima edizione dei SAG Awards. Le foto che immortalano l’abbraccio e il bacio affettuoso che si sono scambiati hanno fatto il giro del web infiammando le fantasie dei fan della coppia.

In verità sembra che i due siano solo buoni amici, così come ha rivelato una fonte anonima a Entertainment Tonight. Secondo tali indiscrezioni, l’attore avrebbe addirittura chiesto scusa all’ex moglie per quei comportamenti che avrebbero danneggiato la loro relazione: “Brad adesso è completamente sobrio ed è molto diverso rispetto a quando erano insieme. Lui è un tipo introspettivo che ha lavorato duramente su se stesso. Si è scusato con lei per molte cose che ha ritenuto fossero i veri problemi nella loro relazione. Ha preso consapevolezza dei suoi errori e questo ha cambiato la loro relazione attuale“.

Una seconda fonte ha rivelato che il rapporto tra i due ha assunto una maggiore maturità da quando entrambi hanno divorziato dai relativi compagni: “In questo momento si vogliono bene e si adorano a vicenda e sono diventati amici molto più vicini. Hanno un rapporto molto maturo che si è evoluto nel tempo perché entrambi hanno vissuto matrimoni che non hanno funzionato“.

Insomma, pare che i fan della coppia dovranno mettersi l’anima in pace! Stando alle indiscrezioni Brad e Jennifer sono solo dei buoni amici che finalmente hanno sotterrato l’ascia di guerra dopo un divorzio chiacchieratissimo. La stessa Aniston sul red carpet dei SAG Awards ha ironizzato sui rumors inerenti ad un ritorno di fiamma: “È da fuori di testa! Ma non parlano mai d’altro?“.