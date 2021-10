Tornano le (dis)avventure di Bridget Jones, la single più conosciuta di Londra, interpretata da Renée Zellweger. In questo terzo capitolo della saga, in onda su La5 il 28 ottobre in prima serata, tantissime novità, in primis l’uscita di scena di uno dei personaggi principali: Daniel Cleaver, interpretato da Hugh Grant, ha infatti scelto di non prendere parte all’ultimo film della trilogia, uscito nelle sale nel 2016.

Come si evince anche dal trailer, la pellicola si apre proprio con il funerale di Daniel, presumibilmente morto dopo un incidente aereo. Bridget, che è di nuovo single dopo aver rotto con Mark Darcy, vi partecipa il giorno del suo quarantatreesimo compleanno; qui incontra il suo ex con la sua nuova moglie Camilla. Rivedere Mark, per di più con la compagna, porta Bridget a voler vivere al meglio la sua vita da single.

Decisa a divertirsi, accetta l’invito della sua giovane collega Miranda a partecipare a un Festival di Musica rock. Un weekend all’insegna di balli nel fango e alcol, dove, galeotta molta vodka, finisce a letto con l’affascinante Jack Qwant (Patrick Dempsey). Il mattino dopo Bridget fugge via senza nemmeno salutarlo. Pochi giorni dopo, poi, incontra il suo vecchio amore, Mark (Colin Firth), con il quale, sempre grazie all’alcol ha un rapporto sessuale.

Alla confusione riguardo ai suoi sentimenti si aggiunge la consapevolezza di essere incinta. Ma chi sarà il padre del bambino? L’affascinante Jack o l’amore di sempre Mark? Mentre i due si contendono il cuore di Bridget (e la paternità del bambino), la nostra eroina dovrà scoprire quali sono i suoi reali sentimenti.

La pellicola, diretta da Sharon Maguire, è uscita in America il 16 settembre 2016, mentre in Italia dal 22 settembre seguente. Nel cast, oltre a Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey, anche Sarah Solemani, Sally Phillips, James Callis, Shirley Henderson, Neil Pearson ed Emma Thompson.