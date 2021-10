Continuano le avventure di Bridget Jones su La5: il 21 ottobre va in onda in prima serata Che pasticcio, Bridget Jones! (qui il trailer), il sequel, uscito nel 2004, de Il diario di Bridget Jones. Cambio di regista per il secondo film della serie: Beeban Kidron, infatti, prende il posto di Sharon Maguire. Confermatissimo, invece, il trio composto da Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant. In questo secondo capitolo, la maldestra trentenne Bridget è felicemente fidanzata con l’affascinante avvocato Mark Darcy (Colin Firth) esattamente da 6 mesi, 4 giorni e 7 ore, come riporta nel suo diario.

Nonostante anche al lavoro sia sempre goffa e imbranata, la ragazza ottiene un importante incarico: è in questa occasione che si imbatte in Daniel Cleaver (Hugh Grant), il suo capo, di cui Bridget era follemente innamorata nel primo film. Quest’ultimo la invita a cena, ma lei è costretta a rifiutare: è già impegnata con il suo nuovo fidanzato. Questo, però, non si presenta, e la protagonista finisce per rifugiarsi in un bar con i suoi amici single.

Questa volta, poi, Bridget non deve fare i conti solo con i suoi problemi di cuore, ma anche con la gelosia: pare, infatti, che Mark la tradisca con una collega, Rebecca Giles (Jacinta Barrett). Il dubbio dell’infedeltà di Darcy si fa sempre più assillante, mentre Daniel continua a corteggiarla. La ragazza è di nuovo a un bivio: dare una possibilità al suo ex o affrontare un probabile tradimento. Sempre più delusa dall’amore, decide di partire per la Thailandia insieme a Cleaver, per un viaggio di lavoro.

Qui Bridget capisce di non essere più innamorata di lui, e decide di tornare a Londra da Mark, trovando però una sorpresa: Rebecca. La presunta amante del suo fidanzato le confessa di non essere innamorata di lui, ma di lei.