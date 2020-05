Russell Crowe stava per essere sbranato da una tigre sul set de Il Gladiatore

Russell Crowe stava per essere sbranato da una tigre sul set del film Il Gladiatore. A rivelare il dettaglio, in occasione del ventesimo anniversario del film è il regista Ridley Scott. L’incidente sarebbe avvenuto mentre l’attore girava la scena di lotta nel Colosseo. Secondo il racconto del regista Russell sarebbe stato molto vicino alla morte, ma per fortuna le cose sono andate diversamente. Il film campione di incassi e di premi ancora oggi è ritenuta una delle migliori produzioni in costume degli ultimi anni.

“Stavamo girando la scena e le tigri erano bloccate dagli stuntmen, mentre Russell era nell’arena. Ha un certo punto ha detto di rilasciarle ma la tigre lo ha sopraffatto” racconta il regista a Variety. “Per fortuna siamo riusciti a gestire la situazione e non è successo niente di grave” conclude Ridley Scott. Oltre alla troupe cinematografica sul set era presente un veterinario munito di frecce tranquillanti. Questo non è stato l’unico incidente che Russell Crowe ha avuto sul set de Il Gladiatore. L’attore ha riportato diverse ferite sul volto a seguito di una caduta dai rami di un albero. Inoltre, ha subito una lesione dell’anca, una rottura del piede e la perdita della sensibilità all’indice destro.

Il Gladiatore racconta la storia del generale Massimo Decimo Meridio costretto a vendicare la sua famiglia e l’imperatore Marco Aurelio morti per mano di Commodo. La produzione del film è stata però segnata da un’altra tragedia. Durante la produzione è venuto a mancare Oliver Reed. L’attore interpretava Proximo ed è morto a causa di un infarto prima che venissero completate tutte le scene. Le sue scene sono state completate con l’aiuto di CGI e la produzione ha dovuto prendersi una piccola licenza poetica per giustificare l’assenza del personaggio in alcune scene.