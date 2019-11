Camicia da notte: i modelli per la prima notte di nozze

C’è un’altra festa che inizia quando finisce la festa del matrimonio: è la luna di miele, un party a due che capita (si spera) una sola volta nella vita e per cui è fondamentale scegliere la camicia da notte tra i modelli per la prima notte di nozze più speciali.

Anche se sempre più di rado la prima notte di nozze coincide con il primo rapporto, anche se sempre più persone convivono prima di sposarsi e dunque questo momento ha perso un po’ di fascino, ritrovarsi insieme in camera da letto per la prima volta da marito e moglie fa comunque il suo effetto.

Certo, con la stanchezza della giornata passata tra cerimonia e ricevimento potrebbe non essere la più frizzante delle notti. Ma è bello pensare che ci sia qualcosa di davvero magico e unico in questo momento, e per contribuire all’atmosfera il look della sposa è fondamentale, da completare con la vestaglia da sposa.

La camicia da notte per la luna di miele e per la prima notte di nozze è preziosa, sexy e preferibilmente bianca, ça va sans dire. Quanto naturalmente dipenderà dal budget, dai gusti e dalle vostre “intenzioni”.

La nostra redazione ha selezionato i modelli di camicia da notte per la prima notte di nozze per tutte le esigenze, tra cui scegliere il vostro preferito.

Camicia da notte: 7 modelli per la prima notte di nozze