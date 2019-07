Vestaglia da sposa: modelli La Perla, Yamamay, Intimissimi e Tezenis

I tempi sono cambiati ma, sebbene la luna di miele non abbia più lo stesso significato di una volta, resta sempre uno dei momenti più romantici nella vita di una coppia e la vestaglia da sposa ne è un tassello importante. Aiuta a creare la giusta atmosfera che si ricorderà, poi, per tutta la vita esattamente come l’abito da sposa.

La prima notte di nozze, infatti, seppur spesso non coincida più con la prima passata insieme dai due, è pur sempre teatro della prima volta da sposati. La vestaglia, sexy e intrigante, nasconderà e svelerà a poco a poco l’intimo da sposa al maritino. Potrà essere utilizzata per tutto il viaggio di nozze, rendendo speciali i momenti a due dei neo sposi.

Insomma, non si tratta certo di una necessità, ma come tanti acquisti che girano intorno al giorno più bello è una tradizione, un elemento che permette di uscire fuori dal quotidiano e di sottolineare l’importanza della nuova situazione.

La scelta per questo capo speciale è tutta della sposa, che può farlo in solitudine o accompagnata da amiche, testimoni e damigelle. Il colore da prediligere? Il bianco in tutte le sue sfumature, of course. Se preferite cambiare, optate per tinte tenui e romantiche.

Lunghe o con modelli a kimono, in seta o trasparenti, ecco le vestaglie da sposa La Perla, Yamamay, Intimissimi e Tezenis più belle selezionate dalla nostra redazione per rendere indimenticabile la luna di miele.

Vestaglia da sposa: proposte La Perla

Tra i capi La Perla, che si distinguono per il fascino intimamente romantico e per la sensualità conferita dalla maestria artigianale, la preziosa vestaglia Maison, lunga, in raso di seta, è decorata con motivi floreali ricamati su una base di tulle nello stesso colore e rifiniti da un doppio frastaglio eseguito a mano.

Scenografica vestaglia lunga Arianna in puro chiffon, resa unica da un’intramontabile nuance off-white. La silhouette caratterizzata dal taglio extra-long e dall’elegante drappeggio è accompagnata da maniche con balze sontuose in tulle ricamato con lurex. Il profondo scollo a V? Glamour.

Le vestaglie da sposa Yamamay più belle

Il Kimono Primula è realizzato in raso fluido per un taglio a kimono dritto ma morbido. Le trasparenze sono arricchite dal pizzo e interrotte da una sottilissima cintura sempre in raso. Disponibile nei colori seta, grigio perla e nero.

Semplice e sensuale al tempo stesso, la vestaglia corta Orchidea ha una classica cintura in vita e un bordo in pizzo a impreziosire le maniche a tre quarti.

Intimissimi: i modelli di vestaglie da sposa

Il kimono Timeless Elegance lungo in seta, con cintura e intricati dettagli in pizzo a fiori sulle maniche, è appunto un classico senza tempo che conferisce classe e stile.

Sbarazzino e sensuale, questo kimono corto con manica a 3/4 in seta presenta un pratico laccetto interno che permette di avere una chiusura incrociata e una cintura con due passanti.

Vestaglia da sposa Tezenis

Da Tezenis una proposta alternativa per chi vuole più colore (naturalmente senza strafare). Il kimono corto e con manica lunga in chiffon con inserto in pizzo al bordo inferiore, infatti, è di un sofisticato e tenue grigio sabbia/soft cream.