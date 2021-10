Lunedì 18 ottobre tornano su RaiUno in prima serata I bastardi di Pizzofalcone, con una nuova puntata intitolata Sangue. Un appuntamento attesissimo dal pubblico, sempre più affezionato all’Ispettore Lojacono e compagni. Al fianco di Alessandro Gassmann nel cast della serie, che dal 2017 ottiene un successo dopo l’altro, c’è anche Carolina Crescentini, che interpreta il ruolo di Laura Piras, l’affascinante PM innamorata dell’Ispettore.

Nata a Roma nel 1980, l’attrice ha frequentato la facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo, per poi studiare al Centro sperimentale di cinematografia della Capitale, dove si diploma nel 2006. Il suo esordio al cinema avviene nello stesso anno, quando recita in H2Odio di Alex Infascelli. Ma la grande occasione arriva nel 2007, quando Carolina prende parte a Notte prima degli esami – Oggi, di Fausto Brizzi, in cui interpreta il ruolo di Azzurra al fianco di Nicolas Vaporidis. Grazie a questo film raggiunge il successo, e inizia ad avere ruoli sempre più importanti.

Per esempio, Silvio Muccino la sceglie tra i protagonisti della sua opera prima, Parlami d’amore, interpretazione per cui viene candidata al David di Donatello. Nel frattempo, Crescentini inizia a recitare anche in tv, nella celebre sitcom Boris. Nel 2010 fa parte del cast di Mine Vaganti di Ferzan Özpetek, e l’anno successivo riceve il Nastro d’Argento per 20 sigarette di Aureliano Amadei e per Boris – Il film, co-diretto da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo.

Scelta per la seconda volta da Özpetek, nel 2014 recita in Allacciate le cinture. Dopo diversi altri film, Carolina prende parte a due pellicole di grande successo uscite nel 2018: Sconnessi, per la regia di Christian Marazziti con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e Stefano Fresi, e A casa tutti bene, diretto da Gabriele Muccino con un cast stellare (tra cui Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Claudia Gerini, Stefania Sandrelli, Sandra Milo). Dal 2017, poi, Carolina Crescentini veste i panni di Laura Piras nella serie di RaiUno tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni: una PM dedita al lavoro, instancabile e pronta a tutto per difendere la squadra dell’Ispettore Lojacono.