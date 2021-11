Manca davvero poco al ritorno sul piccolo schermo di C’è Posta per Te. Il programma della fascia serale del sabato sera di Canale 5 torna a tenerci compagnia a partire dall’8 gennaio 2022. E con l’avvicinarsi della data di ripartenza della trasmissione condotta da Maria De Filippi arrivano anche le prime indiscrezioni sugli ospiti delle puntate. Del resto, il successo di questo show storico di Mediaset sta anche nella selezione attenta sia delle storie che dei personaggi famosi che interverranno di volta in volta in studio.

Come ha già anticipato Superguida Tv le prime due guest star del programma saranno il conduttore Paolo Bonolis e il popolarissimo attore turco Can Yaman, che sembrerebbe di nuovo single dopo la rottura con la giornalista di Sky Sport Diletta Leotta. Can è sicuramente uno degli attori più amati degli ultimi anni e sta ottenendo un grandissimo successo in Italia dopo gli ottimi ascolti della telenovela turca DayDreamer – Le ali del sogno, che ha fatto innamorare milioni di spettatori.

Altre informazioni sugli ospiti, poi, arrivano direttamente da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che suggerisce altri papabili nomi (si è addirittura parlato di un invito di Maria a Meghan Markle).”Tra i tanti ospiti pare che ci saranno anche Giulia Stabile e il fidanzato, il cantante Sangiovanni, – si leggeva sul numero del settimanale di agosto – e si vocifera che tra le guest star di “C’è Posta per Te” potrebbe esserci anche Meghan Markle“.

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile, (vincitrice del talent show Amici nel 2020), sta facendo sognare migliaia di fan. I due sembrano molto affiatati e portano avanti la loro relazione nonostante i numerosi impegni lavorativi. Sempre il settimanale Chi aveva riportato che i due erano stati avvistati negli studi di C’è Posta per Te. Se la notizia fosse confermata la loro partecipazione al programma di Maria De Filippi sarebbe praticamente certa.