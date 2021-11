Dopo la famosa intervista con Oprah Winfrey insieme al principe Harry, Meghan Markle torna in televisione come ospite al The Ellen Show per fare quattro chiacchiere con la padrona di casa Ellen DeGeneres, di cui la Duchessa di Sussex è una grande amica. Questa volta, però, pare che quest’ultima non abbia nessuna intenzione di parlare della royal family.

Il clima dell’intervista, infatti, sembra decisamente più disteso rispetto alla sua ultima apparizione in tv: in quell’occasione, infatti, aveva lanciato pesanti accuse contro la famiglia reale inglese, come quella di razzismo nei confronti del figlio Archie. Questa volta, invece, la Duchessa appare sorridente, rilassata e serena, come si vede dal video anteprima pubblicato sulle pagine social dello show americano. Quel che è certo è che, insieme a Ellen, Meghan ripercorre la sua carriera da attrice, gli anni della gavetta, le migliaia di audizioni che ha dovuto affrontare e lo stress che queste ultime le causavano.

Il tutto con un tono leggero e divertente, come quando la Duchessa racconta di quel periodo della sua vita in cui viaggiava su un’auto da cui entrava e usciva dal bagagliaio, perché le portiere erano rotte. I cosiddetti royal watchers, però, sono all’erta: l’intervista, infatti, va in onda nella serata di giovedì 18 novembre. Perciò in molti sono in attesa di sapere se Meghan ha in serbo altre rivelazioni sulla casa reale britannica, anche se appare del tutto improbabile.

Nel frattempo, si sono sollevati molti rumors riguardo alla possibilità che lei e Harry possano trascorrere le festività natalizie lontano dalla royal family. Secondo Page Six, infatti, sembra che in un primo momento il principe volesse tornare in Inghilterra per stare vicino alla regina Elisabetta, preoccupato per le condizioni di salute della nonna e per farle conoscere Lillibet, la sua secondogenita. I Duchi di Sussex, però, avrebbero cambiato idea, perché non riterrebbero ancora opportuno passare il Natale a Buckingham Palace in compagnia degli altri membri della famiglia, con cui i rapporti non sono dei migliori.