In casa Real Time è quasi tutto pronto per la nuova edizione di Cortesie per gli ospiti. La stagione del programma è la numero otto, le modalità le stesse: in ogni puntata due coppie di concorrenti si sfidano a suon di buone maniere e manicaretti culinari. I giudici invece, cambiano. O meglio, un giudice cambia.

Dopo l’addio al programma di Diego Thomas, che ha deciso di terminare la sua esperienza nel format dopo tre anni di messa in onda, per dedicarsi alla sua architettura e a progetti personali, c’è una new entry nel cast. Ad affiancare Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, esperti rispettivamente nella mise en place e nel cibo, c’è Luca Calvani.

Ex modello, attore di cinema, teatro e tv, nonché naufrago a L’Isola dei famosi, dove ha vinto nell’edizione del 2006. Di recente Luca Calvani è stato anche inviato a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv 8. Inoltre, ha recitato nella fiction Distretto di Polizia e ha anche preso parte a serie tv internazionali come Beautiful e Sex and the City.

Ma per Luca è tempo di nuove avventure e quindi è pronto, insieme ai giudici storici dello show del bon ton, a esaminare ogni minimo dettaglio, dall’arredamento al comportamento dei padroni di casa, senza dimenticare la dimensione dei sapori a tavola. I telespettatori del programma sono curiosi di sapere come se la caverà al posto di Diego Thomas, che si occupava di valutare l’arredamento e l’abitazione dei concorrenti.