L’outfit da montagna casual chic di Cecilia Rodriguez, con i pantaloni di pelle

Cecilia Rodriguez è andata in montagna con l’outfit invernale definitivo. Ce lo ha mostrato sul suo profilo Instagram, seduta su una staccionata di legno con alle spalle un candido e gelido paesaggio. La modella ha sfoggiato con i follower un look total black, a contrasto con il bianco splendente della neve circostante.

La scelta del monocolore è resa interessante dall’accostamento di diversi materiali. Fra tutti, ciò che spicca di più sono dei pantaloni di pelle aderenti, che mettono in risalto la sua silhouette e attirano l’attenzione, confermandosi come i protagonisti dell’intero outifit.

Un capo che si abbina a tutto molto facilmente e che regala un’aria casual e allo stesso tempo elegante. Da scegliere per ogni tipo di occasione, dalle più sportive alle più chic.

La modella – che si trova in vacanza per trascorrere il Capodanno in una baita con la sorella Belén Rodriguez, la piccola Luna Marì e il fidanzato Ignazio Moser – ha abbinato ai pantaloni un maglione a collo alto che lascia scoperto il punto vita. La linea a gamba dritta finisce in un paio di caldi Moon Boot da neve indossati ai piedi, perfetti per affrontare il ghiaccio e il gelo.

Il risultato finale è un look sportivo ma anche molto sensuale, che riconfermano i pantaloni di pelle fra i capi di maggior tendenza del 2021. Perfetti da indossare in abbinamento a cardigan, maglioni oversize, bluse, camicette e blazer di ogni genere.

“Sempre bellissima ed elegante” hanno sottolineato i fan tra i commenti, a dimostrazione del fatto che il look perfetto si può creare anche al freddo polare.