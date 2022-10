Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser confessano particolari della propria vita intima a Le Iene

Protagonisti dell’ultima intervista doppia mandata in onda durante la puntata de Le Iene, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno risposto a molte domande sulla loro relazione, in particolare sulla vita di coppia sotto le lenzuola. La giovane coppia, che è insieme da 5 anni e che si è conosciuta durante il Grande Fratello Vip, confessa che il posto più strano nel quale hanno fatto sesso è stato un camerino della trasmissione Mattino 5, all’inizio della loro relazione. E Cecilia non perde l’occasione per sottolineare che dopo anni la passione travolgente si è un po’ affievolita.

Cecilia scherza molto su come sia cambiata la loro vita intima in questi cinque anni di relazione e ammette che teme che, dopo il matrimonio, non si riesca più a trovare la passione di un tempo. Non si tira indietro neanche quando si parla di frequenza dei rapporti e sia lei che Ignazio confessano che a questo punto della loro relazione fanno l’amore circa due volte alla settimana. Poi il discorso si fa più serio e la sorella di Belen Rodriguez racconta della volta in cui Ignazio ha fatto cilecca e lei è scoppiata a piangere, mentre il compagno ammette di essersi sentito molto sotto pressione in quella situazione.

Il racconto si arricchisce, infine, di altri particolari. Secondo Cecilia, Ignazio sarebbe quello che nella coppia prende sempre l’iniziativa ma spesso manca un po’ di tatto nel modo di approcciare. L’influencer, però, confessa ancora che nel corso del tempo il loro rapporto intimo è cambiato, così come lo sono anche loro visto che stanno crescendo insieme. Oggi la Rodriguez di fronte alla scelta fra una cena a lume di candela oppure una notte di sesso, sceglierebbe la prima.