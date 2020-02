Céline Dion confessa: momento difficile dopo la morte di mia madre

Céline Dion si confessa su Instagram e racconta il momento difficile che sta vivendo dopo la morte della madre. Therese Dion, conosciuta da tutti come Mamma Dion, è scomparsa due settimane fa a 92 anni. La cantante ha raccontato il nuovo disco Courage e la vita dopo questo lutto su Instagram, in una intervista per Apple Music.

“Ho attraversato momenti difficili” esordisce Célione Dion. “A volte siamo però più forti di quanto pensiamo“. Così la cantante riflette sulla morte della madre, avvenuta quattro anni dopo quella del marito Rene Angelil, scomparso nel 2016.

Sono tempi difficili, ammette Céline, la cui salute, nonostante le sue numerose smentite, fa sempre preoccupare i suoi fan, che la vedono troppo magra.

“Questo album mi ha davvero ricondotto nel posto in cui mi trovavo. A volte non pensiamo di essere così coraggiosi, ma possiamo essere più forti di quanto pensiamo“. Così la Dion presenta Courage, il suo nuovo disco, che, seppure non è il primo dopo la morte del marito, riflette veramente ciò che ha passato negli ultimi anni.

L’intervista completa diventerà un mini documentario per Apple Music, Behind Celine Dion’s Courage. L’artista racconta anche la sua nuova passione, che l’aiuta a rilassarsi, il balletto.

“Ho pensato, quando ho incontrato Pepe, che fosse un segno” dice la Dion parlando della sua stilista e ballerina Pepe Muñoz. “Il balletto è così difficile, ma non amo fare le cose facili . Lo faccio quattro volte a settimana. Sto lavorando duramente, ma mi piace essere in movimento“.

Nel suo nuovo tour Céline Dion sta dedicando Over the Rainbow ogni sera sua madre Therese.