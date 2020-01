Céline Dion dice addio a mamma Therese: aveva 92 anni

Céline Dion ha detto addio a sua madre Therese, 92 anni, con un commovente post sui social. La donna, nota ai fan con il soprannome di Mamma Dion, ha lanciato la carriera di sua figlia, all’epoca dodicenne.

“Mamma, ti amiamo così tanto… Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore” ha scritto Céline Dion prima di salire sul palco del suo concerto di Miami.

Therese aveva quattordici figli, che si vedono al suo fianco nello scatto di famiglia condiviso dalla cantante canadese.

Fu proprio la signora, scomparsa a 92 anni, a lanciare la carriera di Céline. Infatti, nel 1981, quando l’artista aveva solo dodici anni, fu Mamma Dion a inviare al produttore René Angelil un nastro con un suo brano. L’uomo non solo decise di lanciarla nel mondo della sua musica, ma divenne nel 1988 il suo compagno, fino alle nozze, avvenute nel 1994.

René infatti è stato l’unico uomo della vita di Céline Dion, scomparso quattro anni fa per un tumore alla gola. Proprio pochi giorni prima della morte di sua madre, la cantante aveva dedicato un ricordo al marito tanto amato.

“Non c’è giorno che passi che non pensi al tuo splendido sorriso. Ci manchi, grazie per guardarci dall’alto amore mio. Ti amo. Céline“.

La signora Therese era nota per aver condotto per diversi anni un programma di cucina in tv, commercializzando i suoi manicaretti con il marchio I piatti di Mamma Dion. Aveva fondato la Fondazione Mamma Dion, a sostegno dell’istruzione in Quebec per ragazzi dai 5 ai 16 anni, provenienti da famiglie con difficoltà.

La cantante le ha dedicato il brano Over the Rainbow durante il suo ultimo concerto.