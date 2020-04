Céline Dion e Lady Gaga duettano sulle note di The Prayer

Céline Dion e Lady Gaga hanno duettato sulle note di The Prayer durante l’evento di sabato One World: Together At Home. La Dion è comparsa a sorpresa durante lo speciale e ha eseguito il suo brano di successo insieme ad Andrea Bocelli e Lady Gaga. Alla performance hanno partecipato anche John Legend e il pianista Lang Lang. Il concerto ha ottenuto un enorme successo e ha raccolto quasi 130 milioni di dollari da donare all’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’evento di beneficenza è stato promosso da Lady Gaga in collaborazione con Global Citizen e l’OMS per raccogliere fondi da donare alla lotta contro l’emergenza Coronavirus.

One World: Together At Home è stato trasmesso in streaming mondiale ed è durato otto ore. Tutti gli artisti coinvolti hanno eseguito i loro brani direttamente da casa o dai loro studi di registrazioni casalinghi. Il progetto, fortemente voluto da Lady Gaga, ha coinvolto moltissimi artisti internazionali. Oltre all’apparizione a sorpresa di Céline Dion in duetto con Lady Gaga, ci sono state anche altre star dell’ultimo minuto. Tra questi Beyoncè e Nicole Kidman. La Kidman ha accompagnato il marito Keith Urban sulle note della cover della canzone di Steve Winwood Higher Love.

Al concerto hanno partecipato anche Jennifer Lopez con il brano People cover di Barbra Streisand, Taylor Swift, Billie Eilish, e Ellie Goulding . Tra gli artisti italiani, oltre ad Andrea Bocelli, c’era anche il cantante internazionale Zucchero. Tra tutte le performance quella dei Rolling Stones è diventata la più virale. Il batterista Charlie Watts, scherzando, ha fatto finta di suonare prendendosi gioco dei suoi amici e del pubblico. Il concerto ha raggiunto un ottimo successo sia in termini di raccolta fondi che in termini di auditel.