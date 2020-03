Charlize Theron: look di tendenza con jumpsuit denim e borsa Louis Vuitton

Charlize Theron lancia un nuovo look di tendenza, abbinando una jumpsuit di denim con una mini borsa bon ton di Louis Vuitton. L’attrice è stata paparazzata per le strade di Los Angeles, ed è subito partita la gara social per copiare il suo look. Comodo ma adatto anche a un incontro di lavoro, l’abbinamento è un perfetto anticipo della moda primaverile.

A Los Angeles è sempre bella stagione, proprio per questo scegliere il look per differenziarsi non è così semplice. Ci pensa però Charlize Theron a indicare la strada. Non solo con le sue acconciature sempre di tendenza, ora anche con i suoi outfit.

Per una donna impegnata e una mamma di due bambini come lei, questo look comfy e casual è perfetto di giorno. L’attrice, capello platino pixie e occhiali da sole anni ’80, sa come abbinare gli accessori. Charlize Theron indossa una jumpsuit di denim, dai richiami hippie e perchè no, del Coachella Festival. Non conosciamo il brand, ma molti marchi, anche molto economici, hanno questo capo nel catalogo della prossima stagione.

Vi abbina una mini bag nera, molto bon ton, di Louis Vuitton, a tracolla, modello Capucine. Ai piedi l’attrice porta un paio di stivaletti camperos scamosciati, firmati Isabel Marant. Poche variazioni di colore, ma dinamiche, da vera trend setter. Vi sembrerà impossibile ma la Theron si professa single da molti anni, eppure sembra impossibile resisterle.

Terminata la stagione delle premiazioni hollywoodiane, Charlize si può rilassare, e permettere questo look lontana dai red carpet. L’uscita di Bombshell, il suo ultimo film con Nicole Kidman e Margot Robbie, prevista il 26 marzo, rischia di slittare a causa del Coronavirus. L’attrice ha un secondo film in arrivo, Fast & Furious 9, ultimo capitolo della saga cinematografica di auto e d’azione.