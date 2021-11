Torna l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, il programma di RaiTre condotto da Federica Sciarelli. Tanti i casi trattati nella puntata del 3 novembre, dalla sparizione, ormai quattro anni fa, di Giovina ‘Gioia‘ Mariano alla vicenda di Paola Tonoli, l’insegnante di scuola elementare di Desenzano del Garda, che si è allontanata a piedi dalla casa dei genitori senza farvi più ritorno.

La storia di Gioia è ormai uno dei casi più seguiti di Chi l’ha visto?. La donna, ex dipendente del Comune di Pescara, è sparita nel marzo del 2017, destando la preoccupazione presso i suoi parenti. Il nipote Alessio, sostiene che la zia stia bene e che abiti in un paese di montagna nel Nord Italia. Ma i cugini di Gioia non credono che la donna se ne sia andata senza portare niente con sé e senza dire nulla alla sua famiglia, con cui aveva un ottimo rapporto.

Federica Sciarelli, poi, si concentra sul caso di Paola Tonoli, l’insegnante di scuola elementare di 43 anni scomparsa ormai da quasi una settimana, da quando è stata avvistata l’ultima volta il 28 ottobre a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. La donna stava affrontando un periodo molto duro dopo la morte del figlio Samuele Freddi, appena ventenne, venuto a mancare ad agosto 2021 dopo un malore improvviso, probabilmente causato da una caduta a seguito di una zuffa con alcuni amici. I familiari di Paola hanno denunciato subito la sua scomparsa sui social, affidandosi anche al programma di RaiTre.

In puntata, infine, anche la storia di Selene Barbuscia, la giovane trovata morta su un materasso a Olbia nel 2019 in circostanze sospette e mai del tutto chiarite. La famiglia non ha mai creduto che si sia trattato di un suicidio e si dicono certi che la ragazza sia stata uccisa. Ma come, e soprattutto, perché?