Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Chi l’ha visto?. Il noto programma di RaiTre, condotto da Federica Sciarelli, va in onda il 27 ottobre in prima serata, con tanti nuovi casi da raccontare. Al centro dell’episodio ancora la vicenda di Giovina ‘Gioia‘ Mariano, l’ex impiegata al Comune di Pescara misteriosamente scomparsa nel 2017; poi ancora la storia di Gerardo, il giovane di Agropoli che, con l’aiuto del programma, sta cercando di riunire tutta la sua famiglia biologica.

Non mancheranno poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Ma vediamo i casi nello specifico. Federica Sciarelli racconta in puntata la storia di Gerardo, il 30enne di Agropoli, che vive ad Angri con la famiglia adottiva. Il giovane, però, non ha mai smesso di cercare la sua famiglia di origine e, per farlo, si è rivolto alla trasmissione televisiva di RaiTre. Nella puntata del 6 ottobre la bella notizia: il fratello biologico di Gerardo ha risposto all’appello e i due sono riusciti a conoscersi. Il sogno di Gerardo è quello di ritrovare anche gli altri fratelli e la redazione di Chi l’ha visto? gli sta dando tutto il supporto necessario.

Altro caso trattato in puntata è quello di Gioia Mariano, la donna di 61 anni scomparsa da Moscufo, in provincia di Pescara nel 2017. L’8 marzo, Gioia incontrò il nipote alle 8 del mattino e poi scomparve nel nulla: da quel momento ha più avuto sue notizie, al telefono non è più risultata raggiungibile. Prima di allontanarsi avrebbe detto al nipote di essere in partenza per un viaggio molto lungo. Quarantadue giorni dopo il fratello della donna ha sporto denuncia presso la Questura di Pescara che ha però registrato il caso come allontanamento volontario. Ma i parenti, intervenuti a Chi l’ha visto? nella puntata del 20 ottobre, non credono all’allontanamento volontario e hanno raccontato dei tanti progetti della donna, tra i quali quello di trasferirsi a Pescara.