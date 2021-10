Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli torna con nuove storie su RaiTre mercoledì 20 ottobre in prima serata. Al centro del nuovo episodio, due casi di scomparsa. Quello di Giovina Mariano, 60 anni, ex impiegata al Comune di Pescara e quello del giovane pugile romano Alessio Zangrilli, di 35 anni.

Giovina Mariano, conosciuta da tutti come Gioia, viveva a Moscufo, piccolo borgo abruzzese, di poco più di tremila abitanti in provincia di Pescara. L’8 marzo del 2017, la donna, che abitava da sola in una grande casa di campagna dopo la morte dei genitori, sparisce nel nulla. L’ultimo a vederla, quella stessa mattina alle 8:00, è il nipote. Poi più nulla: il telefono risulta staccato e nessuno ha più notizie della donna, di cui viene denunciata la scomparsa soltanto quarantadue giorni dopo l’ultimo avvistamento. Ora però, i parenti di Gioia vogliono vederci chiaro e, sostenuti anche dall’associazione Penelope – che si occupa di casi di donne scomparse – ha chiesto l’intervento di Chi l’ha visto?

L’altro caso al centro della nuova puntata del programma riguarda la sparizione di Alessio Zangrilli. 35 anni, originario di San Cleto, borgata nel quartiere romano di San Basilio, il giovane si è allontanato dalla sua abitazione domenica 10 ottobre intorno alle 15:00. Da allora la famiglia non ha più notizie del ragazzo, il cui telefono risulta spento. Familiari e amici lo stanno cercando senza sosta, distribuendo anche volantini in giro per Roma. Per ora però, non ci sono state novità. Chi l’ha Visto?, che approfondirà il caso in puntata, ha trasmesso un video con l’appello della madre, che chiede disperatamente ad Alessio di tornare a casa.