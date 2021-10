Dal caso della pensionata di Ardea trovata morta nella sua abitazione a quello della modella e istruttrice cinofila Polina Kochelenko. Torna l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, che va in onda su RaiTre mercoledì 6 ottobre in prima serata.

Al centro della puntata il presunto omicidio di Graziella Bartolotta, la donna di 68 anni trovata morta nella sua abitazione in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea, a Roma. Suo figlio, Fabrizio Rocchi, è ora indagato per omicidio.

La donna, pensionata e con problemi di deambulazione, è stata trovata dalla badante in una pozza di sangue. Benché suo figlio – a cui gli investigatori hanno sequestrato il cellulare – si sia dichiarato estraneo ai fatti, secondo quanto ripreso dalle telecamere sarebbe stato lui l’ultimo a vedere la madre viva. Rimangono, comunque, ancora molti gli elementi da chiarire.

Federica Sciarelli tratta in puntata anche il caso di Polina Kochelenko, l’istruttrice di cani 35enne di nazionalità russa scomparsa da Valeggio, vicino Pavia, ad aprile 2021. Il cadavere della donna è stato rinvenuto dai sommozzatori nella roggia Malaspina, un canale artificiale. L’ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che uno dei due cani della donna fosse caduto nel fosso profondo circa un metro e mezzo, e che lei avesse provato a recuperarlo senza più riuscire a risalire. Tuttavia, i due cani non sono mai stati ritrovati.

Ritorna anche il caso della sparizione di Luigi Celentano, il diciottenne originario di Meta di Sorrento. Meglio noto come Giggino Wi-fi, il ragazzo è scomparso da casa da circa tre anni. Nel corso del tempo sono arrivate diverse segnalazioni di avvistamenti, l’ultima proprio al centralino della trasmissione Chi l’ha visto?, in cui un telespettatore ha affermato di sapere con certezza dove si trovi il ragazzo.